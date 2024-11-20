https://ria.ru/20241120/svo-1984793101.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 20.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Силы российской группировки "Север" за сутки на харьковском направлении отбили контратаку украинской штурмовой бригады, в целом ВСУ потеряли более 105 военных,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:26

2024-11-20T12:26

2024-11-20T12:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

волчанск

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки "Север" за сутки на харьковском направлении отбили контратаку украинской штурмовой бригады, в целом ВСУ потеряли более 105 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой и 22-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая, Черноглазовка и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск, безопасность