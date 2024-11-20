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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 20.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Силы российской группировки "Север" за сутки на харьковском направлении отбили контратаку украинской штурмовой бригады, в целом ВСУ потеряли более 105 военных,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:26
2024-11-20T12:26
2024-11-20T12:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки "Север" за сутки на харьковском направлении отбили контратаку украинской штурмовой бригады, в целом ВСУ потеряли более 105 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой и 22-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая, Черноглазовка и Волчанск Харьковской области. Отражена контратака 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Волчанск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли свыше 105 военных в зоне действий "Севера"