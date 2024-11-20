https://ria.ru/20241120/svetlichnaya-1984793705.html

Любимова назвала Светличную воплощением грации и обаяния

Любимова назвала Светличную воплощением грации и обаяния - РИА Новости, 20.11.2024

Любимова назвала Светличную воплощением грации и обаяния

Имя заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной стало неотъемлемой частью истории отечественного кинематографа, она была воплощением грации и обаяния,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:28

2024-11-20T12:28

2024-11-20T12:28

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светлана светличная

ольга любимова

михаил калик

дом кино

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Имя заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной стало неотъемлемой частью истории отечественного кинематографа, она была воплощением грации и обаяния, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. Актриса умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной проходит в среду в Доме кино. "Ее имя стало неотъемлемой частью истории отечественного кинематографа. Не одно поколение зрителей выросло на фильмах с ее участием. Светлана Афанасьевна была воплощением грации, обаяния, истинного актерского мастерства", - зачитала телеграмму Любимовой директор Гильдии актёров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина. Героини Светличной в таких знаковых фильмах, как "Бриллиантная рука", "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", стали частью культурного хода, отмечено с сообщении. В телеграмме Любимова подчеркнула, что Светличная сохраняла силу духа, оставаясь верной профессии. После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке". В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах. -0-

https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984178763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рсфср, россия, светлана светличная, ольга любимова, михаил калик, дом кино, общество