В Доме кино в Москве началось прощание со Светланой Светличной
Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.
Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.
Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.
Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.
Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.
Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.
Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.
Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.
За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.
Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.
Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.
Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.
Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.
Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.
Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.
Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.
За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.
Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.