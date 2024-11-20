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В Москве началось прощание со Светланой Светличной

В Москве началось прощание со Светланой Светличной - РИА Новости, 20.11.2024

В Москве началось прощание со Светланой Светличной

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной началось в Доме кино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:57

2024-11-20T11:57

2024-11-20T13:39

светлана светличная

михаил калик

москва

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной началось в Доме кино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке". Поклонники и коллеги несут цветы к гробу Светличной, чтобы проститься с актрисой. В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

москва

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Прощание с заслуженной артисткой Светланой Светличной в Доме кино Прощание с заслуженной артисткой Светланой Светличной в Доме кино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке". Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. В кино она дебютировала в 1959 году. Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах. 2024-11-20T11:57 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

светлана светличная, михаил калик, москва