https://ria.ru/20241120/sud-1984876634.html
Суд признал законным приговор экс-капитану "Альфы" Чукаеву
Суд признал законным приговор экс-капитану "Альфы" Чукаеву - РИА Новости, 20.11.2024
Суд признал законным приговор экс-капитану "Альфы" Чукаеву
Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему капитану "Альфы" Борису Чукаеву, получившему 18 лет колонии за убийство и покушение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:12
2024-11-20T17:12
2024-11-20T17:12
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему капитану "Альфы" Борису Чукаеву, получившему 18 лет колонии за убийство и покушение, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил кассационную жалобу Чукаева", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как писала газета "Коммерсант", суд признал его виновным в покушении на убийство владельца банка "Метрополь" Айдара Котюжанского и убийстве владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина. Экс-спецназовцу вменялось также убийство главы департамента платины "Алмазювелирэкспорта" Александра Васильева, но суд направил этот эпизод на доследование. По данным газеты, Котюжанского пытались убить, заминировав и взорвав автомобиль рядом с его машиной. Как были убиты двое других - неизвестно, ведь их тела до сих пор не нашли. "Коммерсант" указывал, что два предполагаемых соучастника Чукаева также были арестованы, но до приговора они не дожили: один умер от острой сердечной недостаточности, второй от коронавируса.
https://ria.ru/20240729/spetsnaz-1962580938.html
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происшествия, россия, александр васильев (историк моды), московский городской суд, метрополь
Происшествия, Россия, Александр Васильев (историк моды), Московский городской суд, Метрополь
Суд признал законным приговор экс-капитану "Альфы" Чукаеву
Верховный суд России признал законным приговор экс-капитану "Альфы" Чукаеву
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему капитану "Альфы" Борису Чукаеву, получившему 18 лет колонии за убийство и покушение, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил кассационную жалобу Чукаева", - сказали в суде.
Ранее Мосгорсуд
приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как писала газета "Коммерсант", суд признал его виновным в покушении на убийство владельца банка "Метрополь
" Айдара Котюжанского и убийстве владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина. Экс-спецназовцу вменялось также убийство главы департамента платины "Алмазювелирэкспорта" Александра Васильева
, но суд направил этот эпизод на доследование.
По данным газеты, Котюжанского пытались убить, заминировав и взорвав автомобиль рядом с его машиной. Как были убиты двое других - неизвестно, ведь их тела до сих пор не нашли.
"Коммерсант" указывал, что два предполагаемых соучастника Чукаева также были арестованы, но до приговора они не дожили: один умер от острой сердечной недостаточности, второй от коронавируса.