https://ria.ru/20241120/sud-1984876634.html

Суд признал законным приговор экс-капитану "Альфы" Чукаеву

Суд признал законным приговор экс-капитану "Альфы" Чукаеву - РИА Новости, 20.11.2024

Суд признал законным приговор экс-капитану "Альфы" Чукаеву

Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему капитану "Альфы" Борису Чукаеву, получившему 18 лет колонии за убийство и покушение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:12

2024-11-20T17:12

2024-11-20T17:12

происшествия

россия

александр васильев (историк моды)

московский городской суд

метрополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор бывшему капитану "Альфы" Борису Чукаеву, получившему 18 лет колонии за убийство и покушение, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил кассационную жалобу Чукаева", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как писала газета "Коммерсант", суд признал его виновным в покушении на убийство владельца банка "Метрополь" Айдара Котюжанского и убийстве владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина. Экс-спецназовцу вменялось также убийство главы департамента платины "Алмазювелирэкспорта" Александра Васильева, но суд направил этот эпизод на доследование. По данным газеты, Котюжанского пытались убить, заминировав и взорвав автомобиль рядом с его машиной. Как были убиты двое других - неизвестно, ведь их тела до сих пор не нашли. "Коммерсант" указывал, что два предполагаемых соучастника Чукаева также были арестованы, но до приговора они не дожили: один умер от острой сердечной недостаточности, второй от коронавируса.

https://ria.ru/20240729/spetsnaz-1962580938.html

https://ria.ru/20240920/sud-1973795577.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, александр васильев (историк моды), московский городской суд, метрополь