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"Хромая утка". Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024
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18:51 20.11.2024 (обновлено: 18:58 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ssha-1984898861.html
"Хромая утка". Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS
"Хромая утка". Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024
"Хромая утка". Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что решение Вашингтона разрешить Киеву удары ATACMS вглубь РФ грозит гибелью самим гражданам США. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:51
2024-11-20T18:58
россия
брянская область
киев
такер карлсон
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
внии гочс
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что решение Вашингтона разрешить Киеву удары ATACMS вглубь РФ грозит гибелью самим гражданам США. "Президент - "хромая утка" только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми", - написал Карлсон в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал видеосюжет о российских бомбоубежищах "КУБ-М". Накануне сайт ВНИИ ГОЧС сообщал, что в нижегородском Дзержинске началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа "КУБ-М", которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html
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россия, брянская область, киев, такер карлсон, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, внии гочс, евросоюз, с-400 «триумф», в мире
Россия, Брянская область, Киев, Такер Карлсон, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВНИИ ГОЧС, Евросоюз, С-400 «Триумф», В мире
"Хромая утка". Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS

Журналист Карлсон: решение США по ударам по России грозит гибелью США

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что решение Вашингтона разрешить Киеву удары ATACMS вглубь РФ грозит гибелью самим гражданам США.
"Президент - "хромая утка" только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми", - написал Карлсон в соцсети Х.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины
Вчера, 00:23
Таким образом он прокомментировал видеосюжет о российских бомбоубежищах "КУБ-М".
Накануне сайт ВНИИ ГОЧС сообщал, что в нижегородском Дзержинске началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа "КУБ-М", которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Госдуме прокомментировали удары ATACMS
Вчера, 12:51
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
На Западе заявили, что Украина запустила ракеты ATACMS не в одиночку
Вчера, 16:32
 
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