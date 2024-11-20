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Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России

Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России - РИА Новости, 20.11.2024

Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России

Уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая, как сообщали СМИ, одобрила удары ВСУ вглубь РФ дальнобойными ракетами, может стремиться не допустить РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:09

2024-11-20T10:09

2024-11-20T10:09

россия

брянская область

сша

джо байден

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владимир путин

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая, как сообщали СМИ, одобрила удары ВСУ вглубь РФ дальнобойными ракетами, может стремиться не допустить переговоров по украинскому конфликту, предположил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live". "Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти (Дональду) Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути. И вот этот трек была задача разрушить, я думаю, у Белого дома либо у его сателлитов. То есть просто остановить саму возможность разговоров о поиске вариантов мирного урегулирования", - предположил Мирошник. При этом он добавил, что резко изменить ситуацию в зоне СВО дальнобойное вооружение, поставленное Украине, не в состоянии. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20240911/peskov-1972053959.html

https://ria.ru/20241119/kreml-1984555977.html

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Дарья Буймова

россия, брянская область, сша, джо байден, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, с-400 «триумф», в мире