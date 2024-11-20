Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ssha-1984757975.html
Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России
Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России - РИА Новости, 20.11.2024
Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России
Уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая, как сообщали СМИ, одобрила удары ВСУ вглубь РФ дальнобойными ракетами, может стремиться не допустить РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:09
2024-11-20T10:09
россия
брянская область
сша
джо байден
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая, как сообщали СМИ, одобрила удары ВСУ вглубь РФ дальнобойными ракетами, может стремиться не допустить переговоров по украинскому конфликту, предположил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live". "Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти (Дональду) Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути. И вот этот трек была задача разрушить, я думаю, у Белого дома либо у его сателлитов. То есть просто остановить саму возможность разговоров о поиске вариантов мирного урегулирования", - предположил Мирошник. При этом он добавил, что резко изменить ситуацию в зоне СВО дальнобойное вооружение, поставленное Украине, не в состоянии. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html
https://ria.ru/20240911/peskov-1972053959.html
https://ria.ru/20241119/kreml-1984555977.html
россия
брянская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_206f821bda196ab2feb96d321771c019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, сша, джо байден, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, с-400 «триумф», в мире
Россия, Брянская область, США, Джо Байден, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, С-400 «Триумф», В мире
Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России

Мирошник: США могли одобрить удары вглубь России, чтобы не допустить переговоры

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая, как сообщали СМИ, одобрила удары ВСУ вглубь РФ дальнобойными ракетами, может стремиться не допустить переговоров по украинскому конфликту, предположил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".
"Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти (Дональду) Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути. И вот этот трек была задача разрушить, я думаю, у Белого дома либо у его сателлитов. То есть просто остановить саму возможность разговоров о поиске вариантов мирного урегулирования", - предположил Мирошник.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
18 ноября, 12:26
При этом он добавил, что резко изменить ситуацию в зоне СВО дальнобойное вооружение, поставленное Украине, не в состоянии.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Песков рассказал об ответе России на удары вглубь ее территории
11 сентября, 12:39
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о намерении Киева применить ATACMS
19 ноября, 11:41
 
РоссияБрянская областьСШАДжо БайденРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТОС-400 «Триумф»В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала