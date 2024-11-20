https://ria.ru/20241120/ssha-1984735594.html

США стали вторым крупнейшим продавцом зерна в ЕС

США стали вторым крупнейшим продавцом зерна в ЕС - РИА Новости, 20.11.2024

США стали вторым крупнейшим продавцом зерна в ЕС

США в сентябре смогли подняться на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в денежном выражении на фоне введения ЕС повышенных пошлин на РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T06:53

2024-11-20T06:53

2024-11-20T06:53

евросоюз

россия

сша

белоруссия

евростат

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США в сентябре смогли подняться на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в денежном выражении на фоне введения ЕС повышенных пошлин на его ввоз из России, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. После этого в июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза - до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро. В целом в сентябре ЕС нарастил импорт зерновых культур из-за рубежа на 6,6% по сравнению с августом - до 724,4 миллиона евро. Крупнейшим поставщиком в денежном выражении, как и месяцем ранее, стала Украина, которая в сентябре нарастила отгрузки на 7,5% - до 234,9 миллиона евро. На страну приходится почти треть зернового импорта Евросоюза. На втором месте в рейтинге крупнейших поставщиков сентября оказались Штаты, месяцем ранее бывшие в списке только четвертыми: их сентябрьские отгрузки выросли почти втрое - до 132,3 миллиона евро, обеспечив более 18% европейского импорта. Следом за ними в списке наиболее заметных торговых партнеров ЕС идут Бразилия (13,5% импорта), Пакистан (4,3%) и Таиланд (4,1%).

https://ria.ru/20241120/zerno-1984726834.html

https://ria.ru/20241120/zerno-1984733812.html

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евросоюз, россия, сша, белоруссия, евростат, экономика