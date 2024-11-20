https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984833883.html

Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области

Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024

Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области

Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:40

2024-11-20T14:40

2024-11-20T15:15

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноя – РИА Новости. Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости. "Работа разведчика в целом непредсказуемая. Нет какого-то шаблона… Одну задачу можно выйти и отходить всё, то есть, отлетать там, вести разведку и не встретиться с противником в целом вообще. Бывает, что выйдешь, ещё на маршруте движения уже встретишься с противником, и придётся вступить в стрелковый бой", - рассказал российский разведчик РИА Новости. На кадрах виден стрелковый бой в районе железнодорожного моста в населенном пункте Русская Конопелька Суджанского района Курской области. Группа украинских военнослужащих пыталась проникнуть в населенный пункт, но попала в засаду разведчиков. Несколько из них были уничтожены на месте, остальные сдались в плен. "Основное оружие разведчика — это не автомат, а информация. В данный момент идёт накат (штурм – ред.). Наши войска отбивают позиции у противника, а мы поддержим их с воздуха, сбросами, FPV и корректируем артиллерию. Также смотрим, чтобы противник не подтянул свои резервы", - рассказал разведчик.

https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html

https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html

суджанский район

курская область

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Украинские военные попали в засаду российских разведчиков в Курской области Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-11-20T14:40 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

суджанский район, курская область, безопасность