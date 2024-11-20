https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984833883.html
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области
Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:40
2024-11-20T14:40
2024-11-20T15:15
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноя – РИА Новости. Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости. "Работа разведчика в целом непредсказуемая. Нет какого-то шаблона… Одну задачу можно выйти и отходить всё, то есть, отлетать там, вести разведку и не встретиться с противником в целом вообще. Бывает, что выйдешь, ещё на маршруте движения уже встретишься с противником, и придётся вступить в стрелковый бой", - рассказал российский разведчик РИА Новости. На кадрах виден стрелковый бой в районе железнодорожного моста в населенном пункте Русская Конопелька Суджанского района Курской области. Группа украинских военнослужащих пыталась проникнуть в населенный пункт, но попала в засаду разведчиков. Несколько из них были уничтожены на месте, остальные сдались в плен. "Основное оружие разведчика — это не автомат, а информация. В данный момент идёт накат (штурм – ред.). Наши войска отбивают позиции у противника, а мы поддержим их с воздуха, сбросами, FPV и корректируем артиллерию. Также смотрим, чтобы противник не подтянул свои резервы", - рассказал разведчик.
https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html
https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html
суджанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские военные попали в засаду российских разведчиков в Курской области
Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-11-20T14:40
true
PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджанский район, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Безопасность
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области
Украинские военные попали в засаду российских разведчиков в Курской области
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноя – РИА Новости. Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости.
"Работа разведчика в целом непредсказуемая. Нет какого-то шаблона… Одну задачу можно выйти и отходить всё, то есть, отлетать там, вести разведку и не встретиться с противником в целом вообще. Бывает, что выйдешь, ещё на маршруте движения уже встретишься с противником, и придётся вступить в стрелковый бой", - рассказал российский разведчик РИА Новости.
На кадрах виден стрелковый бой в районе железнодорожного моста в населенном пункте Русская Конопелька Суджанского района Курской области
. Группа украинских военнослужащих пыталась проникнуть в населенный пункт, но попала в засаду разведчиков. Несколько из них были уничтожены на месте, остальные сдались в плен.
"Основное оружие разведчика — это не автомат, а информация. В данный момент идёт накат (штурм – ред.). Наши войска отбивают позиции у противника, а мы поддержим их с воздуха, сбросами, FPV и корректируем артиллерию. Также смотрим, чтобы противник не подтянул свои резервы", - рассказал разведчик.