Рейтинг@Mail.ru
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 20.11.2024 (обновлено: 15:15 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984833883.html
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области
Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:40
2024-11-20T15:15
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984832940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_310a51eceb565c17284801391ec82676.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноя – РИА Новости. Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости. "Работа разведчика в целом непредсказуемая. Нет какого-то шаблона… Одну задачу можно выйти и отходить всё, то есть, отлетать там, вести разведку и не встретиться с противником в целом вообще. Бывает, что выйдешь, ещё на маршруте движения уже встретишься с противником, и придётся вступить в стрелковый бой", - рассказал российский разведчик РИА Новости. На кадрах виден стрелковый бой в районе железнодорожного моста в населенном пункте Русская Конопелька Суджанского района Курской области. Группа украинских военнослужащих пыталась проникнуть в населенный пункт, но попала в засаду разведчиков. Несколько из них были уничтожены на месте, остальные сдались в плен. "Основное оружие разведчика — это не автомат, а информация. В данный момент идёт накат (штурм – ред.). Наши войска отбивают позиции у противника, а мы поддержим их с воздуха, сбросами, FPV и корректируем артиллерию. Также смотрим, чтобы противник не подтянул свои резервы", - рассказал разведчик.
https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html
https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html
суджанский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украинские военные попали в засаду российских разведчиков в Курской области
Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-11-20T14:40
true
PT3M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984832940_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d94d7da16287e3df002e279239a1ffa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджанский район, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Безопасность
Группа военных ВСУ попала в засаду российских разведчиков в Курской области

Украинские военные попали в засаду российских разведчиков в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноя – РИА Новости. Группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в Курской области, уникальные кадры боя оказались в распоряжении РИА Новости.
"Работа разведчика в целом непредсказуемая. Нет какого-то шаблона… Одну задачу можно выйти и отходить всё, то есть, отлетать там, вести разведку и не встретиться с противником в целом вообще. Бывает, что выйдешь, ещё на маршруте движения уже встретишься с противником, и придётся вступить в стрелковый бой", - рассказал российский разведчик РИА Новости.
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области
Вчера, 10:33
На кадрах виден стрелковый бой в районе железнодорожного моста в населенном пункте Русская Конопелька Суджанского района Курской области. Группа украинских военнослужащих пыталась проникнуть в населенный пункт, но попала в засаду разведчиков. Несколько из них были уничтожены на месте, остальные сдались в плен.
"Основное оружие разведчика — это не автомат, а информация. В данный момент идёт накат (штурм – ред.). Наши войска отбивают позиции у противника, а мы поддержим их с воздуха, сбросами, FPV и корректируем артиллерию. Также смотрим, чтобы противник не подтянул свои резервы", - рассказал разведчик.
Украинские военные, взятые в плен в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена
8 октября, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала