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Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html
Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец
Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец - РИА Новости, 20.11.2024
Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец
Украинские военнослужащие, "загнанные в угол" российскими войсками на кураховском направлении, в основном, решают сдаться в плен, заявил на видео от Минобороны... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:25
2024-11-20T05:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, "загнанные в угол" российскими войсками на кураховском направлении, в основном, решают сдаться в плен, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда с позывным "Борз". По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении. "Когда противнику некуда деваться, мы предлагаем ему сдаться, и, в основном, они сдаются", - сказал "Борз". Во время боевых действий командир штурмового отряда руководит боем в режиме реального времени из пункта управления и находится на связи с каждым бойцом.
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец

Боец ВС России: боевики ВСУ на кураховском направлении, в основном, сдаются

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный в укрытии в Купянске
Украинский военный в укрытии в Купянске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный в укрытии в Купянске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, "загнанные в угол" российскими войсками на кураховском направлении, в основном, решают сдаться в плен, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда с позывным "Борз".
По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении.
"Когда противнику некуда деваться, мы предлагаем ему сдаться, и, в основном, они сдаются", - сказал "Борз".
Во время боевых действий командир штурмового отряда руководит боем в режиме реального времени из пункта управления и находится на связи с каждым бойцом.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Минобороны описали тактику "волчьей охоты" ВС России под Курахово
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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