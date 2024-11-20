https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html
Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец
Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец - РИА Новости, 20.11.2024
Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец
Украинские военнослужащие, "загнанные в угол" российскими войсками на кураховском направлении, в основном, решают сдаться в плен, заявил на видео от Минобороны... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:25
2024-11-20T05:25
2024-11-20T05:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978288654_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_be8e7de8ac15d77dc03940fd482cb1ad.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, "загнанные в угол" российскими войсками на кураховском направлении, в основном, решают сдаться в плен, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда с позывным "Борз". По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении. "Когда противнику некуда деваться, мы предлагаем ему сдаться, и, в основном, они сдаются", - сказал "Борз". Во время боевых действий командир штурмового отряда руководит боем в режиме реального времени из пункта управления и находится на связи с каждым бойцом.
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978288654_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e1f5be590ce8dca073e5e47aea0dee9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец
Боец ВС России: боевики ВСУ на кураховском направлении, в основном, сдаются
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, "загнанные в угол" российскими войсками на кураховском направлении, в основном, решают сдаться в плен, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда с позывным "Борз".
По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении.
"Когда противнику некуда деваться, мы предлагаем ему сдаться, и, в основном, они сдаются", - сказал "Борз".
Во время боевых действий командир штурмового отряда руководит боем в режиме реального времени из пункта управления и находится на связи с каждым бойцом.