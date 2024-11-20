https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html

Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец

Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец - РИА Новости, 20.11.2024

Боевики ВСУ на Кураховском направлении предпочитают сдаваться, сообщил боец

Украинские военнослужащие, "загнанные в угол" российскими войсками на кураховском направлении, в основном, решают сдаться в плен, заявил на видео от Минобороны... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T05:25

2024-11-20T05:25

2024-11-20T05:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978288654_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_be8e7de8ac15d77dc03940fd482cb1ad.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, "загнанные в угол" российскими войсками на кураховском направлении, в основном, решают сдаться в плен, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда с позывным "Борз". По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск ведут штурмовые действия на кураховском направлении. "Когда противнику некуда деваться, мы предлагаем ему сдаться, и, в основном, они сдаются", - сказал "Борз". Во время боевых действий командир штурмового отряда руководит боем в режиме реального времени из пункта управления и находится на связи с каждым бойцом.

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф)