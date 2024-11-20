https://ria.ru/20241120/spacesail-1984748511.html

Бразилия нашла китайскую замену Starlink

Бразилия нашла китайскую замену Starlink - РИА Новости, 20.11.2024

Бразилия нашла китайскую замену Starlink

Бразильская компания на фоне конфликта властей с американским предпринимателем Илоном Маском нашла замену его спутниковой связи Starlink в Китае, сообщил портал РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:36

2024-11-20T09:36

2024-11-20T14:57

бразилия

илон маск

технологии

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бразильская компания на фоне конфликта властей с американским предпринимателем Илоном Маском нашла замену его спутниковой связи Starlink в Китае, сообщил портал G1. "Telebras (бразильская телекоммуникационная компания. — Прим. ред.) подписала во вторник соглашение с китайской компанией SpaceSail, конкурентом Starlink Илона Маска", — говорится в публикации.Стороны договорились о намерении сотрудничать, но сделка еще не заключена.Как заявил министр связи Бразилии Жуселину Филью, SpaceSail располагает 40 спутниками на орбите и намерена запустить еще 648 в ближайшие 14 месяцев. К 2030 году компания намерена вывести на орбиту 15 тысяч космических аппаратов. "После того как эти 648 спутников уже будут в космосе, они смогут начать предлагать услуги в Бразилии", — пояснил министр. Глава компании Telebras Фредерику Сикейра Филью пояснил, что компания намерена сделать свою инфраструктуру доступной для SpaceSail. Речь идет о таких ресурсах, как центры обработки данных и оптоволоконные сети. Он также отметил, что Telebras подписала с китайской SpaceSail соглашение о намерениях, чтобы начать переговоры о сотрудничестве. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии, однако позже постановлением Верховного суда они были разблокированы. Соцсети также было разрешено возобновить операции в стране.

https://ria.ru/20241025/starlink-1979984499.html

https://ria.ru/20241108/nauka-1982255197.html

https://ria.ru/20241117/mask-1984221588.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бразилия, илон маск, технологии