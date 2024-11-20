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Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС - РИА Новости, 20.11.2024
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Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС
Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС - РИА Новости, 20.11.2024
Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС
Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:00
2024-11-20T13:00
южная осетия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. Договор был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 года. Как отмечается в сопроводительных документах, документ направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.
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южная осетия, совет федерации рф, политика
Южная Осетия, Совет Федерации РФ, Политика
Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС

Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества.
Договор был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 года.
Как отмечается в сопроводительных документах, документ направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.
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