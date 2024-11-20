https://ria.ru/20241120/sovfed-1984801677.html
Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС
Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС - РИА Новости, 20.11.2024
Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС
Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:00
2024-11-20T13:00
2024-11-20T13:00
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. Договор был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 года. Как отмечается в сопроводительных документах, документ направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, совет федерации рф, политика
Южная Осетия, Совет Федерации РФ, Политика
Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС
Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о военно-техническом сотрудничестве