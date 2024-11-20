https://ria.ru/20241120/sovfed-1984801677.html

Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС

Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС - РИА Новости, 20.11.2024

Совфед ратифицировал договор с Южной Осетией о ВТС

Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:00

2024-11-20T13:00

2024-11-20T13:00

южная осетия

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. Договор был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 года. Как отмечается в сопроводительных документах, документ направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.

https://ria.ru/20240317/yuzhnaya_osetiya-1933590327.html

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная осетия, совет федерации рф, политика