https://ria.ru/20241120/sovfed-1984769806.html

Совфед одобрил закон о штрафах за подделку документов в целях миграции

Совфед одобрил закон о штрафах за подделку документов в целях миграции - РИА Новости, 20.11.2024

Совфед одобрил закон о штрафах за подделку документов в целях миграции

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:54

2024-11-20T10:54

2024-11-20T11:04

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции.Законом устанавливаются повышенные меры ответственности для юридических лиц за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Российскую Федерацию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, его использование, передачу или сбыт.Согласно закону, совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение - от 10 до 60 миллионов рублей.Также ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт, установив за такое правонарушение наказание в виде штрафа от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, а за повторное совершение правонарушения - от 100 до 200 тысяч рублей.Кроме того, устанавливается административная ответственность для государственных учреждений, включенных в установленный правительством перечень за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному и непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения сведений в федеральную информационную систему.

https://ria.ru/20241118/gosduma-1984448098.html

https://ria.ru/20241010/matvienko-1977453115.html

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совет федерации рф, общество