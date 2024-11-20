Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО
© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием ВоробьевымПодарки с детскими письмами, отправленные из Сочи в зону СВО
© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием Воробьевым
Подарки с детскими письмами, отправленные из Сочи в зону СВО. Архивное фото
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СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Более 20 тысяч подарков к Новому году и свыше 10 тысяч поздравительных писем, написанных детьми, отправили из Сочи российским военнослужащим в Донбассе, рассказал РИА Новости председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев.
Ранее он говорил агентству о подготовке новогодних посылок, которые отправят на фронт.
"Более 20 000 подарков для военнослужащих, проходящих службу на территории Донбасса, находящихся на лечение в госпиталях, отправлены фондом помощи ветеранов и инвалидам боевых действий "Своих не бросаем". Более 10 000 писем с поздравлениями с Новым годом прислали дети города Сочи. Они были вложены в подарки и отправлены на фронт", - сказал Воробьев.
Кроме прочего, говорит собеседник агентства, фонд совместно с Минобороны РФ организовал пятидневную поездку в Сочи для семей военнослужащих в зоне СВО. "Это проводится в рамках акции "Своих не бросаем" Министерством обороны РФ совместно с фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". На предновогодние праздники приезжает 500 семей из ЛНР, ДНР и Белгородской области. Совместно с администрацией города Сочи разработана насыщенная программа для гостей", - заключил Воробьев.