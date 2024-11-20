https://ria.ru/20241120/sochi-1984894656.html

Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО

Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2024

Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО

Более 20 тысяч подарков к Новому году и свыше 10 тысяч поздравительных писем, написанных детьми, отправили из Сочи российским военнослужащим в Донбассе,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:30

2024-11-20T18:30

2024-11-20T18:30

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СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Более 20 тысяч подарков к Новому году и свыше 10 тысяч поздравительных писем, написанных детьми, отправили из Сочи российским военнослужащим в Донбассе, рассказал РИА Новости председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев. Ранее он говорил агентству о подготовке новогодних посылок, которые отправят на фронт. "Более 20 000 подарков для военнослужащих, проходящих службу на территории Донбасса, находящихся на лечение в госпиталях, отправлены фондом помощи ветеранов и инвалидам боевых действий "Своих не бросаем". Более 10 000 писем с поздравлениями с Новым годом прислали дети города Сочи. Они были вложены в подарки и отправлены на фронт", - сказал Воробьев. Кроме прочего, говорит собеседник агентства, фонд совместно с Минобороны РФ организовал пятидневную поездку в Сочи для семей военнослужащих в зоне СВО. "Это проводится в рамках акции "Своих не бросаем" Министерством обороны РФ совместно с фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". На предновогодние праздники приезжает 500 семей из ЛНР, ДНР и Белгородской области. Совместно с администрацией города Сочи разработана насыщенная программа для гостей", - заключил Воробьев.

https://ria.ru/20241116/risunki-1984119774.html

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общество, сочи, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), сво