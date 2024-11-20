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Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2024
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Надежные люди
 
18:30 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/sochi-1984894656.html
Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО
Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2024
Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО
Более 20 тысяч подарков к Новому году и свыше 10 тысяч поздравительных писем, написанных детьми, отправили из Сочи российским военнослужащим в Донбассе,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:30
2024-11-20T18:30
надежные люди
общество
сочи
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луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Более 20 тысяч подарков к Новому году и свыше 10 тысяч поздравительных писем, написанных детьми, отправили из Сочи российским военнослужащим в Донбассе, рассказал РИА Новости председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев. Ранее он говорил агентству о подготовке новогодних посылок, которые отправят на фронт. "Более 20 000 подарков для военнослужащих, проходящих службу на территории Донбасса, находящихся на лечение в госпиталях, отправлены фондом помощи ветеранов и инвалидам боевых действий "Своих не бросаем". Более 10 000 писем с поздравлениями с Новым годом прислали дети города Сочи. Они были вложены в подарки и отправлены на фронт", - сказал Воробьев. Кроме прочего, говорит собеседник агентства, фонд совместно с Минобороны РФ организовал пятидневную поездку в Сочи для семей военнослужащих в зоне СВО. "Это проводится в рамках акции "Своих не бросаем" Министерством обороны РФ совместно с фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". На предновогодние праздники приезжает 500 семей из ЛНР, ДНР и Белгородской области. Совместно с администрацией города Сочи разработана насыщенная программа для гостей", - заключил Воробьев.
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общество, сочи, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), сво
Надежные люди, Общество, Сочи, Донбасс, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), СВО

Более 20 тысяч подарков отправили из Сочи российским военным в зоне СВО

© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием ВоробьевымПодарки с детскими письмами, отправленные из Сочи в зону СВО
Подарки с детскими письмами, отправленные из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием Воробьевым
Подарки с детскими письмами, отправленные из Сочи в зону СВО. Архивное фото
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СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Более 20 тысяч подарков к Новому году и свыше 10 тысяч поздравительных писем, написанных детьми, отправили из Сочи российским военнослужащим в Донбассе, рассказал РИА Новости председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев.
Ранее он говорил агентству о подготовке новогодних посылок, которые отправят на фронт.
"Более 20 000 подарков для военнослужащих, проходящих службу на территории Донбасса, находящихся на лечение в госпиталях, отправлены фондом помощи ветеранов и инвалидам боевых действий "Своих не бросаем". Более 10 000 писем с поздравлениями с Новым годом прислали дети города Сочи. Они были вложены в подарки и отправлены на фронт", - сказал Воробьев.
Кроме прочего, говорит собеседник агентства, фонд совместно с Минобороны РФ организовал пятидневную поездку в Сочи для семей военнослужащих в зоне СВО. "Это проводится в рамках акции "Своих не бросаем" Министерством обороны РФ совместно с фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем". На предновогодние праздники приезжает 500 семей из ЛНР, ДНР и Белгородской области. Совместно с администрацией города Сочи разработана насыщенная программа для гостей", - заключил Воробьев.
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