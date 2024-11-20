https://ria.ru/20241120/sneg-1984752476.html

В московском регионе начал формироваться снежный покров

В московском регионе начал формироваться снежный покров - РИА Новости, 20.11.2024

В московском регионе начал формироваться снежный покров

Снежный покров начал формироваться в московском регионе, на столичных метеостанциях его высота составляет от одного до двух сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:46

2024-11-20T09:46

2024-11-20T09:55

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снежный покров начал формироваться в московском регионе, на столичных метеостанциях его высота составляет от одного до двух сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате снегопадов в столичном регионе начал формироваться временный снежный покров. На метеостанциях МГУ, в Михайловском, Подмосковном, Наро-Фоминске, Клину - один сантиметр, в Волоколамске - два сантиметра", - рассказал Тишковец.Он добавил, что снежный покров начал формироваться и в регионах Центральной России. Так, в Тверской области его высота составила пять сантиметров, в Псковской области - четыре сантиметра, в Смоленской области - три сантиметра.

https://ria.ru/20241120/pogoda-1984744295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода