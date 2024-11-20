https://ria.ru/20241120/sneg-1984752476.html
В московском регионе начал формироваться снежный покров
В московском регионе начал формироваться снежный покров - РИА Новости, 20.11.2024
В московском регионе начал формироваться снежный покров
Снежный покров начал формироваться в московском регионе, на столичных метеостанциях его высота составляет от одного до двух сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:46
2024-11-20T09:46
2024-11-20T09:55
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снежный покров начал формироваться в московском регионе, на столичных метеостанциях его высота составляет от одного до двух сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате снегопадов в столичном регионе начал формироваться временный снежный покров. На метеостанциях МГУ, в Михайловском, Подмосковном, Наро-Фоминске, Клину - один сантиметр, в Волоколамске - два сантиметра", - рассказал Тишковец.Он добавил, что снежный покров начал формироваться и в регионах Центральной России. Так, в Тверской области его высота составила пять сантиметров, в Псковской области - четыре сантиметра, в Смоленской области - три сантиметра.
https://ria.ru/20241120/pogoda-1984744295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
В московском регионе начал формироваться снежный покров
В московском регионе начал формироваться снежный покров высотой 1-2 сантиметра