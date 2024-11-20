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Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз
Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз - РИА Новости, 20.11.2024
Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз
Жительница Ивантеевки родила девочку в туалете и бросила ее в унитаз, где младенец захлебнулся, матери ребенка предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:49
2024-11-20T11:49
2024-11-20T11:49
происшествия
россия
ивантеевка
пушкино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жительница Ивантеевки родила девочку в туалете и бросила ее в унитаз, где младенец захлебнулся, матери ребенка предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области 37-летней жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ)... Обвиняемая допрошена, по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 20 октября обвиняемая, находясь в туалете квартиры, родила девочку, а затем оставила новорожденную в унитазе. Согласно заключению экспертизы, смерть ребенка наступила из-за закрытия дыхательных путей водой.
https://ria.ru/20241119/skoraya-1984570658.html
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происшествия, россия, ивантеевка, пушкино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивантеевка, Пушкино, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз
СК: жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз