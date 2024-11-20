Рейтинг@Mail.ru
Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/sk-1984782462.html
Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз
Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз - РИА Новости, 20.11.2024
Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз
Жительница Ивантеевки родила девочку в туалете и бросила ее в унитаз, где младенец захлебнулся, матери ребенка предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:49
2024-11-20T11:49
происшествия
россия
ивантеевка
пушкино
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жительница Ивантеевки родила девочку в туалете и бросила ее в унитаз, где младенец захлебнулся, матери ребенка предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области 37-летней жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ)... Обвиняемая допрошена, по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 20 октября обвиняемая, находясь в туалете квартиры, родила девочку, а затем оставила новорожденную в унитазе. Согласно заключению экспертизы, смерть ребенка наступила из-за закрытия дыхательных путей водой.
https://ria.ru/20241119/skoraya-1984570658.html
россия
ивантеевка
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ивантеевка, пушкино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивантеевка, Пушкино, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз

СК: жительница Подмосковья родила в туалете и бросила младенца в унитаз

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жительница Ивантеевки родила девочку в туалете и бросила ее в унитаз, где младенец захлебнулся, матери ребенка предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
"Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области 37-летней жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ)... Обвиняемая допрошена, по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 20 октября обвиняемая, находясь в туалете квартиры, родила девочку, а затем оставила новорожденную в унитазе. Согласно заключению экспертизы, смерть ребенка наступила из-за закрытия дыхательных путей водой.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Ленинградской области начали проверку после отказа скорой ехать к ребенку
19 ноября, 12:23
 
ПроисшествияРоссияИвантеевкаПушкиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала