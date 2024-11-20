Рейтинг@Mail.ru
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 20.11.2024 (обновлено: 13:27 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/shkaf--1984811226.html
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня - РИА Новости, 20.11.2024
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня
Возгорание релейного шкафа произошло утром в среду на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня в Зеленоградском административном округе Москвы, РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:26
2024-11-20T13:27
происшествия
москва
сходня
зеленоградский административный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание релейного шкафа произошло утром в среду на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня в Зеленоградском административном округе Москвы, правоохранители приступили к поиску злоумышленников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Ближе к утру на перегоне Крюково - Сходня возле Зеленограда произошел поджог релейного шкафа", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание удалось оперативно потушить. "На движение поездов и электричек не повлияло", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр камер видеонаблюдения.
https://ria.ru/20241119/podzhog-1984552783.html
https://ria.ru/20241118/zaderzhanie-1984469959.html
москва
сходня
зеленоградский административный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сходня, зеленоградский административный округ
Происшествия, Москва, Сходня, Зеленоградский административный округ
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня

В Москве подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Крюково и Сходня

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание релейного шкафа произошло утром в среду на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня в Зеленоградском административном округе Москвы, правоохранители приступили к поиску злоумышленников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Ближе к утру на перегоне Крюково - Сходня возле Зеленограда произошел поджог релейного шкафа", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Жителю Петербурга вынесли приговор по делу о поджоге релейных шкафов
19 ноября, 11:30
По его словам, возгорание удалось оперативно потушить. "На движение поездов и электричек не повлияло", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр камер видеонаблюдения.
Полицейские задержали двух поджигателей релейного шкафа на Московской железной дороге в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Подмосковье задержали двух поджигателей релейного шкафа
18 ноября, 20:27
 
ПроисшествияМоскваСходняЗеленоградский административный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала