https://ria.ru/20241120/shkaf--1984811226.html
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня - РИА Новости, 20.11.2024
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня
Возгорание релейного шкафа произошло утром в среду на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня в Зеленоградском административном округе Москвы, РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:26
2024-11-20T13:26
2024-11-20T13:27
происшествия
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зеленоградский административный округ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание релейного шкафа произошло утром в среду на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня в Зеленоградском административном округе Москвы, правоохранители приступили к поиску злоумышленников, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Ближе к утру на перегоне Крюково - Сходня возле Зеленограда произошел поджог релейного шкафа", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание удалось оперативно потушить. "На движение поездов и электричек не повлияло", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр камер видеонаблюдения.
https://ria.ru/20241119/podzhog-1984552783.html
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сходня
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происшествия, москва, сходня, зеленоградский административный округ
Происшествия, Москва, Сходня, Зеленоградский административный округ
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня
В Москве подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Крюково и Сходня