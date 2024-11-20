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В Берлине знали о подготовке подрыва "Северных потоков", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
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17:30 20.11.2024 (обновлено: 18:04 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/sevpotoki-1984881940.html
В Берлине знали о подготовке подрыва "Северных потоков", сообщили СМИ
В Берлине знали о подготовке подрыва "Северных потоков", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
В Берлине знали о подготовке подрыва "Северных потоков", сообщили СМИ
Правительство Германии знало заранее о готовящейся диверсии на "Севпотоках", но не предприняло должных мер по её предотвращению, следует из опубликованных... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:30
2024-11-20T18:04
берлин (город)
в мире
россия
германия
валерий залужный
владимир зеленский
дмитрий песков
федеральная разведывательная служба германии
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Правительство Германии знало заранее о готовящейся диверсии на "Севпотоках", но не предприняло должных мер по её предотвращению, следует из опубликованных изданием Spiegel новых данных по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".По данным издания, уже в июне 2022 года немецкой спецслужбе BND от коллег в Нидерландах поступило предупреждение о готовящейся диверсии на "Севпотоках". В депеше, как утверждает издание со ссылкой на собственные источники, были детально описаны планы диверсантов по подрыву трубопроводов, а также предполагаемая дата совершения теракта - во время учений НАТО Baltops в Балтийском море. Также в ней якобы содержалась информация о том, что Владимир Зеленский не санкционировал готовящегося теракта."BND передала информацию в офис канцлера, но в правительственном центре эти письма посчитают нерелевантными, поскольку они легли туда на стол уже после того, как маневры НАТО завершились и ничего не произошло", - сказано в статье.По данным источника издания в правительстве, в то время преобладало мнение, что информация была ложной."Как оказалось, это было неверной оценкой: просто команде (диверсантов - ред.) потребовалось больше времени. Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких приготовлений для предотвращения возможного теракта в более позднее время", - сообщает издание. По его данным, депеша с сообщением о готовящейся диверсии так и не поступит полиции, военно-морскому флоту и контртеррористическим ведомствам.Издание утверждает также, что еще за три месяца до диверсий, ЦРУ по наводке шведской спецслужбы знало о готовящейся бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным на "Севпотоках" диверсии и предупреждало Владимира Зеленского, якобы запретившего вынашивать такие планы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241111/ssha-1983143975.html
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322307.html
https://ria.ru/20241120/zaluzhnyy-1984862439.html
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берлин (город), в мире, россия, германия, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий песков, федеральная разведывательная служба германии, центральное разведывательное управление (цру), нато, северный поток, северный поток — 2
Берлин (город), В мире, Россия, Германия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Федеральная разведывательная служба Германии, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Северный поток, Северный поток — 2
В Берлине знали о подготовке подрыва "Северных потоков", сообщили СМИ

СМИ: в Берлине знали о подрыве "Северных потоков", но не предприняли должных мер

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Правительство Германии знало заранее о готовящейся диверсии на "Севпотоках", но не предприняло должных мер по её предотвращению, следует из опубликованных изданием Spiegel новых данных по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
По данным издания, уже в июне 2022 года немецкой спецслужбе BND от коллег в Нидерландах поступило предупреждение о готовящейся диверсии на "Севпотоках". В депеше, как утверждает издание со ссылкой на собственные источники, были детально описаны планы диверсантов по подрыву трубопроводов, а также предполагаемая дата совершения теракта - во время учений НАТО Baltops в Балтийском море. Также в ней якобы содержалась информация о том, что Владимир Зеленский не санкционировал готовящегося теракта.
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"BND передала информацию в офис канцлера, но в правительственном центре эти письма посчитают нерелевантными, поскольку они легли туда на стол уже после того, как маневры НАТО завершились и ничего не произошло", - сказано в статье.
По данным источника издания в правительстве, в то время преобладало мнение, что информация была ложной.
"Как оказалось, это было неверной оценкой: просто команде (диверсантов - ред.) потребовалось больше времени. Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких приготовлений для предотвращения возможного теракта в более позднее время", - сообщает издание. По его данным, депеша с сообщением о готовящейся диверсии так и не поступит полиции, военно-морскому флоту и контртеррористическим ведомствам.
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Издание утверждает также, что еще за три месяца до диверсий, ЦРУ по наводке шведской спецслужбы знало о готовящейся бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным на "Севпотоках" диверсии и предупреждало Владимира Зеленского, якобы запретившего вынашивать такие планы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Вчера, 16:24
 
Берлин (город)В миреРоссияГерманияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковФедеральная разведывательная служба ГерманииЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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