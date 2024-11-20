https://ria.ru/20241120/sevpotoki-1984881940.html

В Берлине знали о подготовке подрыва "Северных потоков", сообщили СМИ

В Берлине знали о подготовке подрыва "Северных потоков", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024

В Берлине знали о подготовке подрыва "Северных потоков", сообщили СМИ

Правительство Германии знало заранее о готовящейся диверсии на "Севпотоках", но не предприняло должных мер по её предотвращению, следует из опубликованных... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:30

2024-11-20T17:30

2024-11-20T18:04

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валерий залужный

владимир зеленский

дмитрий песков

федеральная разведывательная служба германии

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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Правительство Германии знало заранее о готовящейся диверсии на "Севпотоках", но не предприняло должных мер по её предотвращению, следует из опубликованных изданием Spiegel новых данных по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".По данным издания, уже в июне 2022 года немецкой спецслужбе BND от коллег в Нидерландах поступило предупреждение о готовящейся диверсии на "Севпотоках". В депеше, как утверждает издание со ссылкой на собственные источники, были детально описаны планы диверсантов по подрыву трубопроводов, а также предполагаемая дата совершения теракта - во время учений НАТО Baltops в Балтийском море. Также в ней якобы содержалась информация о том, что Владимир Зеленский не санкционировал готовящегося теракта."BND передала информацию в офис канцлера, но в правительственном центре эти письма посчитают нерелевантными, поскольку они легли туда на стол уже после того, как маневры НАТО завершились и ничего не произошло", - сказано в статье.По данным источника издания в правительстве, в то время преобладало мнение, что информация была ложной."Как оказалось, это было неверной оценкой: просто команде (диверсантов - ред.) потребовалось больше времени. Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких приготовлений для предотвращения возможного теракта в более позднее время", - сообщает издание. По его данным, депеша с сообщением о готовящейся диверсии так и не поступит полиции, военно-морскому флоту и контртеррористическим ведомствам.Издание утверждает также, что еще за три месяца до диверсий, ЦРУ по наводке шведской спецслужбы знало о готовящейся бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным на "Севпотоках" диверсии и предупреждало Владимира Зеленского, якобы запретившего вынашивать такие планы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241111/ssha-1983143975.html

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322307.html

https://ria.ru/20241120/zaluzhnyy-1984862439.html

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