https://ria.ru/20241120/seul-1984840603.html

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества в Сеуле

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества в Сеуле - РИА Новости, 20.11.2024

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества в Сеуле

США, Япония и Южная Корея открыли секретариат трехстороннего сотрудничества в Сеуле, сообщил МИД Республики Корея. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:58

2024-11-20T14:58

2024-11-20T14:58

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СЕУЛ, 20 ноя - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея открыли секретариат трехстороннего сотрудничества в Сеуле, сообщил МИД Республики Корея. "Министерство иностранных дел во второй половине дня 20 ноября в главном здании МИД в Сеуле провело вместе с государственным департаментом США и МИД Японии (первую - ред.) встречу по случаю запуска работы секретариата Южной Кореи, США и Японии, о (создании которого - ред.) было заявлено на встрече лидеров трех стран 15 ноября", - говорится в сообщении. Отмечается, что принявшие участие во встрече зампомощника госсекретаря по Восточной Азии Роберт Кепке, замдиректора департамента Азии и Океании МИД Японии Акихиро Окоти и замдиректора департамента Северной Америки МИД Южной Кореи Ли Вон У договорились, что Южная Корея возьмет на себя руководство и организацию работы трехстороннего секретариата на ближайшие два года. Далее в порядке очередности роль координатора будут исполнять США и Япония. В южнокорейском МИД сообщили, что деятельность секретариата будет направлена на систематизацию и последовательное развитие трехстороннего сотрудничества, он будет рассматривать и координировать взаимодействие трех стран в самых различных областях, включая "безопасность, экономику, передовые технологии и гуманитарные обмены".

https://ria.ru/20241105/kndr-1981863811.html

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в мире, япония, сша, южная корея, сеул