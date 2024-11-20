Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/samolety-1984877948.html
Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов
Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты",... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:18
2024-11-20T17:18
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
аэрофлот
ту-214
ил-96
ил-114-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906728494_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_f8d9ae0f06592990ec1d87d7d1e2b76c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", аналогичные планы власти страны распространяют и на сферу выпуска вертолетов. "Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", а также Ту-214, Ил-96, Ил-114 и для местных линий – самолет "Байкал", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". "Аналогичные планы и в отношении вертолетов", - добавил он. В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984872397.html
https://ria.ru/20241111/putin-1983027949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906728494_431:0:3160:2047_1920x0_80_0_0_f20b9f4bba4c74c3c89fb1fecbd78a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, михаил мишустин, аэрофлот, ту-214, ил-96, ил-114-300
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Аэрофлот, Ту-214, Ил-96, Ил-114-300
Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов

Мишустин призвал наладить выпуск самолетов, включая обновленные SJ-100 и ИЛ-96

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", аналогичные планы власти страны распространяют и на сферу выпуска вертолетов.
"Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", а также Ту-214, Ил-96, Ил-114 и для местных линий – самолет "Байкал", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XVIII международном форуме Транспорт России в Москве. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мишустин рассказал об ожидаемых сроках поставок МС-21 в авиакомпании
Вчера, 16:58
"Аналогичные планы и в отношении вертолетов", - добавил он.
В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Путин поручил ускорить разработку самолетов для малой авиации
11 ноября, 10:56
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинАэрофлотТу-214Ил-96Ил-114-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала