https://ria.ru/20241120/samolety-1984877948.html

Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов

Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты",... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:18

2024-11-20T17:18

2024-11-20T17:18

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

аэрофлот

ту-214

ил-96

ил-114-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906728494_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_f8d9ae0f06592990ec1d87d7d1e2b76c.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", аналогичные планы власти страны распространяют и на сферу выпуска вертолетов. "Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", а также Ту-214, Ил-96, Ил-114 и для местных линий – самолет "Байкал", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России". "Аналогичные планы и в отношении вертолетов", - добавил он. В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.

https://ria.ru/20241120/mishustin-1984872397.html

https://ria.ru/20241111/putin-1983027949.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, аэрофлот, ту-214, ил-96, ил-114-300