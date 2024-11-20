Мишустин заявил о важности массового выпуска всех типов самолетов
Мишустин призвал наладить выпуск самолетов, включая обновленные SJ-100 и ИЛ-96
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности скорейшего массового выпуска в России всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", Ту-214, Ил-96, Ил-114 и "Байкал", аналогичные планы власти страны распространяют и на сферу выпуска вертолетов.
"Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолетов, включая полностью обновленные "Суперджеты", а также Ту-214, Ил-96, Ил-114 и для местных линий – самолет "Байкал", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
"Аналогичные планы и в отношении вертолетов", - добавил он.
В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
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