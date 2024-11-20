Бастрыкин поручил проверить дело об отравлении женщины в Самаре
Бастрыкин поручил проверить волокиту с делом об отравлении женщины в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить действия самарского следкома из-за волокиты с уголовным делом об отравлении женщины в Самаре, которое не могут раскрыть более 10 лет, сообщается на сайте СК РФ.
Бастрыкин в режиме ВКС провел прием граждан, на котором в том числе рассмотрел обращение из Самарской области. К главе СК РФ обратились родственники женщины, которая в 2011 году скончалась в самарской больнице после того, как поступила туда с отравлением. Женщина пошла на поправку после отравления, однако, по данным судмедэкспертизы, смерть наступила из-за тупой травмы туловища, полученной в клинике. При лечении врач допустил дефект оказания медпомощи, повлекший трагические последствия. По мнению родственников погибшей, следователи не расследовали должным образом дело врача, возбужденное по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Из-за волокиты, несвоевременного проведения следственных действий и неоднократного прекращения дела истекли сроки давности. Также близкие женщины считают, что ее отравили намеренно, однако следователи территориального подразделения возбудили дело об убийстве только в 2015 году, позже оно было прекращено. Заявители утверждают, что его расследование также было заволокичено, причастные лица до сих пор не установлены.
"Бастрыкин поручил направить в регион проверку центрального аппарата, которая установит, как расследовались данные уголовные дела, и сотрудников, по чьей вине уже более 10 лет близкие умершей не могут добиться справедливости. Председатель СК России поручил передать данное уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, назначить комплексную судебно-медицинскую экспертизу в судебно-экспертном центре СК России в целях установления объективной картины произошедшего", - говорится в сообщении СК РФ.
Также Бастрыкин отметил в целом неудовлетворительную работу территориального подразделения по раскрытию преступлений прошлых лет, включая убийства. Он указал на отсутствие наступательности в этом вопросе. Глава следкома отметил необходимость проведения в ближайшее время проверок на данном участке со стороны центрального аппарата ведомства.