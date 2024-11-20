https://ria.ru/20241120/rost-1984891739.html

Ульяновская область демонстрирует высокие темпы роста промпроизводства

Ульяновская область демонстрирует высокие темпы роста промпроизводства - РИА Новости, 20.11.2024

Ульяновская область демонстрирует высокие темпы роста промпроизводства

Ульяновская область демонстрирует высокие темпы роста промышленного производства; так, индекс промпроизводства по итогам девяти месяцев составил 113,6%. сказал... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:16

2024-11-20T18:16

2024-11-20T18:16

ульяновская область

ульяновская область

россия

игорь комаров

алексей русских

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ульяновская область демонстрирует высокие темпы роста промышленного производства; так, индекс промпроизводства по итогам девяти месяцев составил 113,6%. сказал глава региона Алексей Русских. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Спикеры обсудили итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев. "Ульяновская область обладает мощным промышленным потенциалом и занимает лидирующие позиции по темпам роста инвестиций в основной капитал в нашем Приволжском федеральном округе. Крайне важно продолжать реализацию национальных проектов, своевременно и в полном объёме исполнять социальные обязательства перед жителями региона, в том числе перед участниками специальной военной операции и их семьями. Для этого нужно развивать экономику и обеспечивать достойный уровень заработной платы в регионе", — цитирует пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО слова Комарова. Русских отметил, по темпам роста промышленного производства Ульяновская область занимает третье место в ПФО и входит в первую десятку регионов РФ. "Опережающий общероссийские темпы рост отмечается по всем составляющим: добыче полезных ископаемых, ЖКХ, энергетике, обрабатывающей отрасли. Большое внимание уделяем решению задачи, обозначенной президентом Владимиром Путиным, по развитию "экономики предложения". Отгрузка товаров собственного производства выросла на четверть по сравнению с прошлым годом. Индекс выпуска товаров и услуг в ключевых сферах экономики в нашем регионе выше, чем в среднем по ПФО и России", — приводит пресс-служба правительства региона слова Русских. Наибольший вклад в рост промышленного производства внесли такие отрасли, как автомобилестроение – темп роста 108,3%, электроника – 135,4% и производство готовых металлических изделий – 155,8%. Высокие темпы показывают также авиастроение – 125,6%, производство мебели – 127,1% и бумажных изделий – 118,7%. Оборот организаций по основным видам экономической деятельности за девять месяцев составил 999,3 миллиарда рублей или 117,9% к аналогичному периоду прошлого года. Высокие темпы роста наблюдаются в добыче полезных ископаемых – 145,2%, в обрабатывающих производствах – 138%, в научно-технической сфере – 132%, в области информации и связи – 129,4 %, а также в строительстве – 119%, пояснили в пресс-службе. В регионе зафиксирован выше среднероссийского темп роста оборота оптовой торговли. По отношению к аналогичному периоду прошлого года он составил 112,9%. Также наблюдается рост оборота розничной торговли – 103,9% и общественного питания – 106,4%. В Ульяновской области увеличивается число субъектов малого и среднего предпринимательства. В годовом исчислении их количество выросло на 2,6% и составило на начало октября 44380 субъектов, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/integratsiya-1976091629.html

https://ria.ru/20241007/reshetnikov-1976712812.html

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ульяновская область, россия, игорь комаров, алексей русских, владимир путин, экономика