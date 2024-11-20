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Рособрнадзор прокомментировал идею отмены ОГЭ - РИА Новости, 20.11.2024
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15:31 20.11.2024 (обновлено: 16:13 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/rosobrnadzor-1984853227.html
Рособрнадзор прокомментировал идею отмены ОГЭ
Рособрнадзор прокомментировал идею отмены ОГЭ - РИА Новости, 20.11.2024
Рособрнадзор прокомментировал идею отмены ОГЭ
Отмена основного государственного экзамена, который школьники сдают после девятого класса, может негативно сказаться на мотивации учащихся к освоению учебных... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:31
2024-11-20T16:13
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отмена основного государственного экзамена, который школьники сдают после девятого класса, может негативно сказаться на мотивации учащихся к освоению учебных предметов, однако аттестацию необходимо совершенствовать, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства."Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать. В то же время ОГЭ - это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования. Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов", - говорится в сообщении.В Рособрнадзоре также отметили, что ведомство готово принимать участие в соответствующих обсуждениях, в том числе общественно-профессиональных.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Рособрнадзор прокомментировал идею отмены ОГЭ

Рособрнадзор: отмена ОГЭ может негативно повлиять на мотивацию учеников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отмена основного государственного экзамена, который школьники сдают после девятого класса, может негативно сказаться на мотивации учащихся к освоению учебных предметов, однако аттестацию необходимо совершенствовать, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства.
"Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать. В то же время ОГЭ - это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования. Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов", - говорится в сообщении.
В Рособрнадзоре также отметили, что ведомство готово принимать участие в соответствующих обсуждениях, в том числе общественно-профессиональных.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_ОбразованиеВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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