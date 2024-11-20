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Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/rogov-1984736108.html
Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье
Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 20.11.2024
Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье
Российская армия начала успешно применять на Запорожской линии фронта тактику комбинированных ударов по позициям ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:03
2024-11-20T07:03
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Российская армия начала успешно применять на Запорожской линии фронта тактику комбинированных ударов по позициям ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На Запорожском фронте сейчас успешно применяется комбинированные удары фронтовой (штурмовой) авиации, БПЛА, РСЗО и артиллерии. Это дает лучшую и более точную нейтрализацию живой силы противника и уничтожение техники нацистов вместе с боеприпасами", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС России начали применять новую тактику ударов по ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Российская армия начала успешно применять на Запорожской линии фронта тактику комбинированных ударов по позициям ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На Запорожском фронте сейчас успешно применяется комбинированные удары фронтовой (штурмовой) авиации, БПЛА, РСЗО и артиллерии. Это дает лучшую и более точную нейтрализацию живой силы противника и уничтожение техники нацистов вместе с боеприпасами", - сказал Рогов.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
19 ноября, 05:13
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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