https://ria.ru/20241120/rogov-1984736108.html
Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье
Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 20.11.2024
Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье
Российская армия начала успешно применять на Запорожской линии фронта тактику комбинированных ударов по позициям ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:03
2024-11-20T07:03
2024-11-20T07:03
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Российская армия начала успешно применять на Запорожской линии фронта тактику комбинированных ударов по позициям ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На Запорожском фронте сейчас успешно применяется комбинированные удары фронтовой (штурмовой) авиации, БПЛА, РСЗО и артиллерии. Это дает лучшую и более точную нейтрализацию живой силы противника и уничтожение техники нацистов вместе с боеприпасами", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html
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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов рассказал о новой тактике ударов по боевикам ВСУ в Запорожье
Рогов: ВС России начали применять новую тактику ударов по ВСУ в Запорожье