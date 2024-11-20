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Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
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10:31 20.11.2024 (обновлено: 18:42 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/pvr-1984764271.html
Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА
Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА
Жители поселка Котово Окуловского района Новгородской области, где ночью была атака беспилотников, временно находятся в пунктах временного размещения (ПВР),... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:31
2024-11-20T18:42
специальная военная операция на украине
новгородская область
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Жители поселка Котово Окуловского района Новгородской области, где ночью была атака беспилотников, временно находятся в пунктах временного размещения (ПВР), рассказал губернатор Андрей Никитин в своем Telegram-канале.Как сообщило ранее Минобороны, над территорией Новгородской области ночью уничтожено 20 БПЛА.Никитин утончил, что в городе Окуловке провел заседание КЧС по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. В совещании приняли участие правоохранительные органы, члены правительства региона и районные власти. В настоящее время проводится осмотр территории поселка Котово. По словам губернатора, все службы отработали оперативно: подогнали автобусы и людей эвакуировали. Кто-то из жителей находится у друзей, кто-то в школе в ПВР."Жители поселка размещены в пунктах временного пребывания в Окуловке. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места. В текущий момент угроза снята. С Великого Новгорода выдвинулись и здесь уже находятся группы разминирования МЧС, Росгвардии. Соответственно, коллеги обследуют территорию, проверят, нет ли какого-то риска. После чего жители смогут возвращаться в свои дома. Я думаю, что это где-то после обеда произойдет. Отработали все на отлично. Военные ликвидировали угрозу", — отметил Никитин.Он еще раз подчеркнул, что раненых и пострадавших нет. Есть пожилые люди, инвалиды, которых на всякий случай поместили в окуловскую больницу.
https://ria.ru/20241119/bpla-1984706234.html
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новгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новгородская область, Происшествия
Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА

Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА

© Никитин Новгородский/TelegramЖители Окуловского района Новгородской области в пункте временного размещения
Жители Окуловского района Новгородской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Никитин Новгородский/Telegram
Жители Окуловского района Новгородской области в пункте временного размещения
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Жители поселка Котово Окуловского района Новгородской области, где ночью была атака беспилотников, временно находятся в пунктах временного размещения (ПВР), рассказал губернатор Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Как сообщило ранее Минобороны, над территорией Новгородской области ночью уничтожено 20 БПЛА.
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Никитин утончил, что в городе Окуловке провел заседание КЧС по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. В совещании приняли участие правоохранительные органы, члены правительства региона и районные власти. В настоящее время проводится осмотр территории поселка Котово. По словам губернатора, все службы отработали оперативно: подогнали автобусы и людей эвакуировали. Кто-то из жителей находится у друзей, кто-то в школе в ПВР.
"Жители поселка размещены в пунктах временного пребывания в Окуловке. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места. В текущий момент угроза снята. С Великого Новгорода выдвинулись и здесь уже находятся группы разминирования МЧС, Росгвардии. Соответственно, коллеги обследуют территорию, проверят, нет ли какого-то риска. После чего жители смогут возвращаться в свои дома. Я думаю, что это где-то после обеда произойдет. Отработали все на отлично. Военные ликвидировали угрозу", — отметил Никитин.
Он еще раз подчеркнул, что раненых и пострадавших нет. Есть пожилые люди, инвалиды, которых на всякий случай поместили в окуловскую больницу.
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