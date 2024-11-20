https://ria.ru/20241120/pvr-1984764271.html

Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА

Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024

Жителей поселка в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА

Жители поселка Котово Окуловского района Новгородской области, где ночью была атака беспилотников, временно находятся в пунктах временного размещения (ПВР),... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:31

2024-11-20T10:31

2024-11-20T18:42

специальная военная операция на украине

новгородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984866117_0:0:1164:655_1920x0_80_0_0_fca6335726bbac299771187af29e4af7.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Жители поселка Котово Окуловского района Новгородской области, где ночью была атака беспилотников, временно находятся в пунктах временного размещения (ПВР), рассказал губернатор Андрей Никитин в своем Telegram-канале.Как сообщило ранее Минобороны, над территорией Новгородской области ночью уничтожено 20 БПЛА.Никитин утончил, что в городе Окуловке провел заседание КЧС по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. В совещании приняли участие правоохранительные органы, члены правительства региона и районные власти. В настоящее время проводится осмотр территории поселка Котово. По словам губернатора, все службы отработали оперативно: подогнали автобусы и людей эвакуировали. Кто-то из жителей находится у друзей, кто-то в школе в ПВР."Жители поселка размещены в пунктах временного пребывания в Окуловке. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места. В текущий момент угроза снята. С Великого Новгорода выдвинулись и здесь уже находятся группы разминирования МЧС, Росгвардии. Соответственно, коллеги обследуют территорию, проверят, нет ли какого-то риска. После чего жители смогут возвращаться в свои дома. Я думаю, что это где-то после обеда произойдет. Отработали все на отлично. Военные ликвидировали угрозу", — отметил Никитин.Он еще раз подчеркнул, что раненых и пострадавших нет. Есть пожилые люди, инвалиды, которых на всякий случай поместили в окуловскую больницу.

https://ria.ru/20241119/bpla-1984706234.html

https://ria.ru/20241120/shebekino-1984726270.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новгородская область, происшествия