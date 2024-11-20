Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/pvr-1984754273.html
В Севастополе развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки
В Севастополе развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки - РИА Новости, 20.11.2024
В Севастополе развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки
Пункт временного размещения в кинотеатре "Москва" развернули в Севастополе для людей, чьи квартиры повреждены в результате пожара в многоэтажке, сообщил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:51
2024-11-20T09:51
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984745960_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_94e1c93b40f66b85e7ddd331f43219b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Пункт временного размещения в кинотеатре "Москва" развернули в Севастополе для людей, чьи квартиры повреждены в результате пожара в многоэтажке, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом 17, где загорелась квартира на втором этаже 5-этажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. По предварительным данным, было эвакуировано 23 жильца. Губернатор города сообщил об одном погибшем. "По моему поручению на место выехал директор департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский. Сейчас разворачивается пункт временного размещения для людей в кинотеатре "Москва". Будем решать вопрос по дальнейшему размещению людей, квартиры которых пострадали", - написал Развожаев. По новым данным МЧС РФ, из дома в результате задымления и пожара было эвакуировано 25 человек, в том числе один ребенок. Одна женщина пострадала, она госпитализирована, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html
https://ria.ru/20241119/pozhar--1984654421.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984745960_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63dc36dbda345574b21b5fc82e645e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки

В Севастополе развернули ПВР в кинотеатре для жителей горящей многоэтажки

© Фото : МЧС России/TelegramПожар в доме в Севастополе
Пожар в доме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар в доме в Севастополе
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Пункт временного размещения в кинотеатре "Москва" развернули в Севастополе для людей, чьи квартиры повреждены в результате пожара в многоэтажке, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом 17, где загорелась квартира на втором этаже 5-этажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. По предварительным данным, было эвакуировано 23 жильца. Губернатор города сообщил об одном погибшем.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Воронежской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки ВСУ
19 ноября, 23:04
"По моему поручению на место выехал директор департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский. Сейчас разворачивается пункт временного размещения для людей в кинотеатре "Москва". Будем решать вопрос по дальнейшему размещению людей, квартиры которых пострадали", - написал Развожаев.
По новым данным МЧС РФ, из дома в результате задымления и пожара было эвакуировано 25 человек, в том числе один ребенок. Одна женщина пострадала, она госпитализирована, уточнили в ведомстве.
Ликвидация пожара в административном здании в Ульяновске. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Ульяновском институте гражданской авиации полностью потушили пожар
19 ноября, 16:41
 
ПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала