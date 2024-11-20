https://ria.ru/20241120/pvr-1984754273.html

В Севастополе развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки

В Севастополе развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки - РИА Новости, 20.11.2024

В Севастополе развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки

Пункт временного размещения в кинотеатре "Москва" развернули в Севастополе для людей, чьи квартиры повреждены в результате пожара в многоэтажке, сообщил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:51

2024-11-20T09:51

2024-11-20T09:51

происшествия

севастополь

россия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Пункт временного размещения в кинотеатре "Москва" развернули в Севастополе для людей, чьи квартиры повреждены в результате пожара в многоэтажке, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом 17, где загорелась квартира на втором этаже 5-этажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. По предварительным данным, было эвакуировано 23 жильца. Губернатор города сообщил об одном погибшем. "По моему поручению на место выехал директор департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский. Сейчас разворачивается пункт временного размещения для людей в кинотеатре "Москва". Будем решать вопрос по дальнейшему размещению людей, квартиры которых пострадали", - написал Развожаев. По новым данным МЧС РФ, из дома в результате задымления и пожара было эвакуировано 25 человек, в том числе один ребенок. Одна женщина пострадала, она госпитализирована, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)