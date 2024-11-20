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ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 20.11.2024 (обновлено: 16:07 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/pvo-1984859243.html
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области
Две ракеты ВСУ были сбиты над территорией Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:03
2024-11-20T16:07
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 20 ноя - РИА новости. Две ракеты ВСУ были сбиты над территорией Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Две украинские ракеты сбиты днём силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.Ранее Смирнов объявлял о ракетной опасности на всей территории Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик)
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

Смирнов: ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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КУРСК, 20 ноя - РИА новости. Две ракеты ВСУ были сбиты над территорией Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Две украинские ракеты сбиты днём силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Ранее Смирнов объявлял о ракетной опасности на всей территории Курской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)
 
 
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