https://ria.ru/20241120/pvo-1984859243.html

ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024

ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

Две ракеты ВСУ были сбиты над территорией Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:03

2024-11-20T16:03

2024-11-20T16:07

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 20 ноя - РИА новости. Две ракеты ВСУ были сбиты над территорией Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Две украинские ракеты сбиты днём силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.Ранее Смирнов объявлял о ракетной опасности на всей территории Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)