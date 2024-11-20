https://ria.ru/20241120/putin-1984819815.html
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 20.11.2024
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их высокую... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:01
2024-11-20T14:01
2024-11-20T14:34
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их высокую потребность."Композитные материалы и редкоземельные металлы тоже нужно посмотреть внимательно. У нас здесь есть возможности работать, причём работать самостоятельно. Известно, что такое редкоземельные металлы, как они нужны и важны. Всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идёт эта работа, где монополии складываются. Но у нас есть своё всё", - сказал Путин на встрече в Кремле.Глава государства отметил, что руководитель Якутии ему недавно докладывал о проблемах в работе месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев."Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас", - добавил президент.Путин подчеркнул, что инвестиционные планы разных компаний могут отличаться, кроме того, реализация некоторых планов может не всегда идти в соответствии с графиком."Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто", - резюмировал Путин, отметив, что и ряд других "направлений деятельности" в России "подвисают" из-за неэффективной деятельности владельцев.В конце августа 2022 года правительство РФ утвердило перечень основных видов стратегического минерального сырья, в который вошли и твердые полезные ископаемые. В их числе – редкие и редкоземельные металлы, уран, марганец, вольфрам, молибден, хром, титан, бокситы, платиноиды, особо чистое кварцевое сырье и другие. Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.
https://ria.ru/20240330/metally-1936842046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов
Путин напомнил Мантурову о важности организации добычи редкоземельных металлов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их высокую потребность.
"Композитные материалы и редкоземельные металлы тоже нужно посмотреть внимательно. У нас здесь есть возможности работать, причём работать самостоятельно. Известно, что такое редкоземельные металлы, как они нужны и важны. Всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идёт эта работа, где монополии складываются. Но у нас есть своё всё", - сказал Путин на встрече в Кремле.
Глава государства отметил, что руководитель Якутии ему недавно докладывал о проблемах в работе месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев.
«
"Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас", - добавил президент.
Путин подчеркнул, что инвестиционные планы разных компаний могут отличаться, кроме того, реализация некоторых планов может не всегда идти в соответствии с графиком.
«
"Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто", - резюмировал Путин, отметив, что и ряд других "направлений деятельности" в России "подвисают" из-за неэффективной деятельности владельцев.
В конце августа 2022 года правительство РФ утвердило перечень основных видов стратегического минерального сырья, в который вошли и твердые полезные ископаемые. В их числе – редкие и редкоземельные металлы, уран, марганец, вольфрам, молибден, хром, титан, бокситы, платиноиды, особо чистое кварцевое сырье и другие. Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.