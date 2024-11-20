Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 20.11.2024 (обновлено: 14:34 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/putin-1984819815.html
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 20.11.2024
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их высокую... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:01
2024-11-20T14:34
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984822043_281:479:3070:2048_1920x0_80_0_0_645133b02680971e7967d8d8216ad248.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их высокую потребность."Композитные материалы и редкоземельные металлы тоже нужно посмотреть внимательно. У нас здесь есть возможности работать, причём работать самостоятельно. Известно, что такое редкоземельные металлы, как они нужны и важны. Всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идёт эта работа, где монополии складываются. Но у нас есть своё всё", - сказал Путин на встрече в Кремле.Глава государства отметил, что руководитель Якутии ему недавно докладывал о проблемах в работе месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев."Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас", - добавил президент.Путин подчеркнул, что инвестиционные планы разных компаний могут отличаться, кроме того, реализация некоторых планов может не всегда идти в соответствии с графиком."Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто", - резюмировал Путин, отметив, что и ряд других "направлений деятельности" в России "подвисают" из-за неэффективной деятельности владельцев.В конце августа 2022 года правительство РФ утвердило перечень основных видов стратегического минерального сырья, в который вошли и твердые полезные ископаемые. В их числе – редкие и редкоземельные металлы, уран, марганец, вольфрам, молибден, хром, титан, бокситы, платиноиды, особо чистое кварцевое сырье и другие. Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.
https://ria.ru/20240330/metally-1936842046.html
https://ria.ru/20241120/putin-1984818060.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984822043_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3fea2bdabfeeb76185600012412cf860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов

Путин напомнил Мантурову о важности организации добычи редкоземельных металлов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи. 20 ноября 2024
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи. 20 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их высокую потребность.
"Композитные материалы и редкоземельные металлы тоже нужно посмотреть внимательно. У нас здесь есть возможности работать, причём работать самостоятельно. Известно, что такое редкоземельные металлы, как они нужны и важны. Всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идёт эта работа, где монополии складываются. Но у нас есть своё всё", - сказал Путин на встрече в Кремле.
Комплектующие на выставке электронных компонентов - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Эксперты оценили ситуацию на рынке редкоземельных металлов
30 марта, 16:30
Глава государства отметил, что руководитель Якутии ему недавно докладывал о проблемах в работе месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев.
«
"Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас", - добавил президент.
Путин подчеркнул, что инвестиционные планы разных компаний могут отличаться, кроме того, реализация некоторых планов может не всегда идти в соответствии с графиком.
«
"Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто", - резюмировал Путин, отметив, что и ряд других "направлений деятельности" в России "подвисают" из-за неэффективной деятельности владельцев.
В конце августа 2022 года правительство РФ утвердило перечень основных видов стратегического минерального сырья, в который вошли и твердые полезные ископаемые. В их числе – редкие и редкоземельные металлы, уран, марганец, вольфрам, молибден, хром, титан, бокситы, платиноиды, особо чистое кварцевое сырье и другие. Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Путин назвал нацпроекты по технологическому лидерству зримыми и большими
Вчера, 13:50
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала