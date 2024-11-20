https://ria.ru/20241120/putin-1984819815.html

Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов

Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 20.11.2024

Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их высокую... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:01

2024-11-20T14:01

2024-11-20T14:34

экономика

россия

владимир путин

денис мантуров

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их высокую потребность."Композитные материалы и редкоземельные металлы тоже нужно посмотреть внимательно. У нас здесь есть возможности работать, причём работать самостоятельно. Известно, что такое редкоземельные металлы, как они нужны и важны. Всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идёт эта работа, где монополии складываются. Но у нас есть своё всё", - сказал Путин на встрече в Кремле.Глава государства отметил, что руководитель Якутии ему недавно докладывал о проблемах в работе месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев."Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас", - добавил президент.Путин подчеркнул, что инвестиционные планы разных компаний могут отличаться, кроме того, реализация некоторых планов может не всегда идти в соответствии с графиком."Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто", - резюмировал Путин, отметив, что и ряд других "направлений деятельности" в России "подвисают" из-за неэффективной деятельности владельцев.В конце августа 2022 года правительство РФ утвердило перечень основных видов стратегического минерального сырья, в который вошли и твердые полезные ископаемые. В их числе – редкие и редкоземельные металлы, уран, марганец, вольфрам, молибден, хром, титан, бокситы, платиноиды, особо чистое кварцевое сырье и другие. Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.

https://ria.ru/20240330/metally-1936842046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, денис мантуров