https://ria.ru/20241120/putin-1984818724.html
Путин призвал обеспечить рынок космических услуг
Путин призвал обеспечить рынок космических услуг - РИА Новости, 20.11.2024
Путин призвал обеспечить рынок космических услуг
Президент России Владимир Путин считает, что необходимо обеспечить рынок космических услуг, по его словам, если ведомства будут платить за услуги "Роскосмоса"... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:55
2024-11-20T13:55
2024-11-20T14:07
космос - риа наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо обеспечить рынок космических услуг, по его словам, если ведомства будут платить за услуги "Роскосмоса" сами, будут рационально пользоваться ими."Некоторые вещи совершенно точно нужно доработать – нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда", - сказал Путин на встрече с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым.Мантуров ответил, что такая задача была поставлена, и эту услугу монетизируют с учётом внесения изменений в закон о космической деятельности. "Это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет", - пояснил первый вице-премьер."Это прежде всего. Понятно, что руководитель любого ведомства хочет минимизировать свои затраты, все хотят получать от "Роскосмоса" бесплатные услуги, а в конечном итоге, значит, из бюджета. Если сами будут платить, то будут рационально пользоваться этими услугами, а "Роскосмос" будет иметь рынок", - отметил Путин.Мантуров подчеркнул, что власти исходят именно из этих принципов и рассчитывают в том числе на коммерческий рынок, который активно развивается.
https://ria.ru/20241026/boeing-1980202714.html
https://ria.ru/20241109/kosmos-1982831503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, владимир путин, россия
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Россия
Путин призвал обеспечить рынок космических услуг
Путин на встрече с Мантуровым призвал обеспечить рынок космических услуг
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо обеспечить рынок космических услуг, по его словам, если ведомства будут платить за услуги "Роскосмоса" сами, будут рационально пользоваться ими.
"Некоторые вещи совершенно точно нужно доработать – нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда", - сказал Путин на встрече с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым
.
Мантуров ответил, что такая задача была поставлена, и эту услугу монетизируют с учётом внесения изменений в закон о космической деятельности. "Это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет", - пояснил первый вице-премьер.
"Это прежде всего. Понятно, что руководитель любого ведомства хочет минимизировать свои затраты, все хотят получать от "Роскосмоса" бесплатные услуги, а в конечном итоге, значит, из бюджета. Если сами будут платить, то будут рационально пользоваться этими услугами, а "Роскосмос" будет иметь рынок", - отметил Путин.
Мантуров подчеркнул, что власти исходят именно из этих принципов и рассчитывают в том числе на коммерческий рынок, который активно развивается.