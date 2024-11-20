https://ria.ru/20241120/putin-1984818060.html
Путин назвал нацпроекты по технологическому лидерству зримыми и большими
Путин назвал нацпроекты по технологическому лидерству зримыми и большими - РИА Новости, 20.11.2024
Путин назвал нацпроекты по технологическому лидерству зримыми и большими
Все нацпроекты по технологическому лидерству зримые и большие, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду, что эти проекты удастся реализовать. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:50
2024-11-20T13:50
2024-11-20T14:11
технологии
владимир путин
денис мантуров
россия
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Все нацпроекты по технологическому лидерству зримые и большие, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду, что эти проекты удастся реализовать.На встрече с главой государства первый вице-премьер Денис Мантуров информировал Путина о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства."В целом, конечно, такие проекты зримые, большие. И надеюсь, нам удастся всем вместе их реализовать, и тогда действительно структура экономики России будет меняться нужными нам темпами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241120/putin-1984819815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, денис мантуров, россия, экономика
Технологии, Владимир Путин, Денис Мантуров, Россия, Экономика
Путин назвал нацпроекты по технологическому лидерству зримыми и большими
Путин надеется, что нацпроекты по технологическому лидерству удастся реализовать