https://ria.ru/20241120/putin-1984818060.html

Путин назвал нацпроекты по технологическому лидерству зримыми и большими

Путин назвал нацпроекты по технологическому лидерству зримыми и большими - РИА Новости, 20.11.2024

Путин назвал нацпроекты по технологическому лидерству зримыми и большими

Все нацпроекты по технологическому лидерству зримые и большие, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду, что эти проекты удастся реализовать. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:50

2024-11-20T13:50

2024-11-20T14:11

технологии

владимир путин

денис мантуров

россия

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Все нацпроекты по технологическому лидерству зримые и большие, заявил президент России Владимир Путин и выразил надежду, что эти проекты удастся реализовать.На встрече с главой государства первый вице-премьер Денис Мантуров информировал Путина о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства."В целом, конечно, такие проекты зримые, большие. И надеюсь, нам удастся всем вместе их реализовать, и тогда действительно структура экономики России будет меняться нужными нам темпами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241120/putin-1984819815.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, денис мантуров, россия, экономика