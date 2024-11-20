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Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР - РИА Новости, 20.11.2024
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12:38 20.11.2024 (обновлено: 12:51 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/putin-1984796580.html
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР - РИА Новости, 20.11.2024
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, стороны обсудили развитие отношений стран в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:38
2024-11-20T12:51
цар
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, стороны обсудили развитие отношений стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.Президенты в ходе телефонного разговора сделали акцент на противодействии террористической угрозе и обеспечении стабильности на всей территории республики, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности на всей территории Центральноафриканской Республики. С российской стороны подтверждена готовность продолжить содействие ЦАР в вопросах укрепления национальной экономики, суверенитета и безопасности страны", - говорится в сообщении.Арканж Туадера также выразил признательность за оказываемую РФ разноплановую помощь.Кроме того, стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20241119/putin-1984599019.html
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цар, владимир путин, россия, политика
ЦАР, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом ЦАР

Путин и президент ЦАР обсудили развитие отношений стран в различных областях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, стороны обсудили развитие отношений стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
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Президенты в ходе телефонного разговора сделали акцент на противодействии террористической угрозе и обеспечении стабильности на всей территории республики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности на всей территории Центральноафриканской Республики. С российской стороны подтверждена готовность продолжить содействие ЦАР в вопросах укрепления национальной экономики, суверенитета и безопасности страны", - говорится в сообщении.
Арканж Туадера также выразил признательность за оказываемую РФ разноплановую помощь.
Кроме того, стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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