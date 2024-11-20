https://ria.ru/20241120/putin-1984789417.html
Путин провел международный телефонный разговор
Путин провел международный телефонный разговор - РИА Новости, 20.11.2024
Путин провел международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду провел международный телефонный разговор, о его деталях Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:10
2024-11-20T12:10
2024-11-20T12:10
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917243269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4503f5e4522228c8688cb1b19c9f70eb.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел международный телефонный разговор, о его деталях Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В первой половине дня мы сообщим вам о международном телефонном разговоре, который у президента проходит. Далее - обычная череда встреч", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917243269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35540a4249ce3cebdcf8bb2275135a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Путин провел международный телефонный разговор
Песков: Кремль сообщит о деталях международного телефонного разговора Путина