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Путин провел международный телефонный разговор - РИА Новости, 20.11.2024
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12:10 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/putin-1984789417.html
Путин провел международный телефонный разговор
Путин провел международный телефонный разговор - РИА Новости, 20.11.2024
Путин провел международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду провел международный телефонный разговор, о его деталях Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:10
2024-11-20T12:10
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел международный телефонный разговор, о его деталях Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В первой половине дня мы сообщим вам о международном телефонном разговоре, который у президента проходит. Далее - обычная череда встреч", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Путин провел международный телефонный разговор

Песков: Кремль сообщит о деталях международного телефонного разговора Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается по телефону
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел международный телефонный разговор, о его деталях Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В первой половине дня мы сообщим вам о международном телефонном разговоре, который у президента проходит. Далее - обычная череда встреч", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВыборы президента США — 2024
 
 
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