https://ria.ru/20241120/putin-1984789417.html

Путин провел международный телефонный разговор

Путин провел международный телефонный разговор - РИА Новости, 20.11.2024

Путин провел международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в среду провел международный телефонный разговор, о его деталях Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:10

2024-11-20T12:10

2024-11-20T12:10

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел международный телефонный разговор, о его деталях Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В первой половине дня мы сообщим вам о международном телефонном разговоре, который у президента проходит. Далее - обычная череда встреч", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента сша — 2024