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Путин ежедневно слушает доклады по ходу СВО, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2024
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12:09 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/putin-1984789192.html
Путин ежедневно слушает доклады по ходу СВО, заявил Песков
Путин ежедневно слушает доклады по ходу СВО, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2024
Путин ежедневно слушает доклады по ходу СВО, заявил Песков
Президент России Владимир Путин ежедневно посвящает много рабочих часов ходу СВО, проводит совещания и заслушивает доклады, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:09
2024-11-20T12:09
россия
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сша
дмитрий песков
владимир путин
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вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно посвящает много рабочих часов ходу СВО, проводит совещания и заслушивает доклады, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент как верховный главнокомандующий, мы говорили об этом множество раз, он много часов в день ежедневно посвящает теме проведения специальной военной операции. Получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры, и так далее, и тому подобное, поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация с первыми ударами дальнобойными ракетами по территории РФ на график работы Кремля и президента. Песков добавил, что другие мероприятия идут по плану. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. Как отмечал Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html
https://ria.ru/20241120/peskov-1984730816.html
https://ria.ru/20241119/kreml-1984555977.html
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брянская область
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россия, брянская область, сша, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, рбк (медиагруппа), с-400 «триумф»
Россия, Брянская область, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, РБК (медиагруппа), С-400 «Триумф»
Путин ежедневно слушает доклады по ходу СВО, заявил Песков

Песков: Путин ежедневно посвящает много рабочих часов ходу СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно посвящает много рабочих часов ходу СВО, проводит совещания и заслушивает доклады, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент как верховный главнокомандующий, мы говорили об этом множество раз, он много часов в день ежедневно посвящает теме проведения специальной военной операции. Получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры, и так далее, и тому подобное, поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация с первыми ударами дальнобойными ракетами по территории РФ на график работы Кремля и президента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
18 ноября, 12:26
Песков добавил, что другие мероприятия идут по плану.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Ракеты Atacms - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России
Вчера, 04:13
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
Как отмечал Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о намерении Киева применить ATACMS
19 ноября, 11:41
 
РоссияБрянская областьСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕвросоюзРБК (медиагруппа)С-400 «Триумф»
 
 
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