https://ria.ru/20241120/putin-1984788603.html

Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова

Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова - РИА Новости, 20.11.2024

Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова

Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:08

2024-11-20T12:08

2024-11-20T12:08

политика

россия

денис мантуров

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет с докладом у главы государства первый вице-премьер Денис Мантуров. У него очень широкий спектр обязанностей по распределению в правительстве, в основном вопросы, которые касаются системообразующих отраслей нашей экономики", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241107/tekhnologii-1982492982.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

политика, россия, денис мантуров, дмитрий песков, владимир путин