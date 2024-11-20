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Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова - РИА Новости, 20.11.2024
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12:08 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/putin-1984788603.html
Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова
Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова - РИА Новости, 20.11.2024
Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова
Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:08
2024-11-20T12:08
политика
россия
денис мантуров
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет с докладом у главы государства первый вице-премьер Денис Мантуров. У него очень широкий спектр обязанностей по распределению в правительстве, в основном вопросы, которые касаются системообразующих отраслей нашей экономики", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, денис мантуров, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Денис Мантуров, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова

Песков: Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера Мантурова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет с докладом у главы государства первый вице-премьер Денис Мантуров. У него очень широкий спектр обязанностей по распределению в правительстве, в основном вопросы, которые касаются системообразующих отраслей нашей экономики", - сказал Песков журналистам.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Мантуров: Россия хочет быть ключевым участником в создании новых технологий
7 ноября, 19:09
 
ПолитикаРоссияДенис МантуровДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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