https://ria.ru/20241120/putin-1984788603.html
Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова
Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова - РИА Новости, 20.11.2024
Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова
Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:08
2024-11-20T12:08
2024-11-20T12:08
политика
россия
денис мантуров
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет с докладом у главы государства первый вице-премьер Денис Мантуров. У него очень широкий спектр обязанностей по распределению в правительстве, в основном вопросы, которые касаются системообразующих отраслей нашей экономики", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241107/tekhnologii-1982492982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, денис мантуров, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Денис Мантуров, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет с докладом первого вице-премьера Мантурова
Песков: Путин в среду примет с докладом первого вице-премьера Мантурова