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Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/pushilin-1984834761.html
Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке
Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке - РИА Новости, 20.11.2024
Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке
Сложная гуманитарная ситуация наблюдается в Горловке из-за обстрелов украинскими войсками объектов критической инфраструктуры, почти 900 жилых домов остаются... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:43
2024-11-20T14:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Сложная гуманитарная ситуация наблюдается в Горловке из-за обстрелов украинскими войсками объектов критической инфраструктуры, почти 900 жилых домов остаются без тепла, более 63 тысяч человек - без света, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Гуманитарная ситуация в Горловке остаётся сложной. С 13 ноября враг начал наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры города. Из-за ежедневных обстрелов без света продолжают оставаться более 63 тысяч горожан", - написал Пушилин. По его словам, 42 котельных остановлены в городе из-за отсутствия электричества и воды, без тепла - 888 жилых домов. Пушилин отметил, что зачастую не удаётся даже запустить восстановленные трансформаторы и котельные - ВСУ сразу пытаются вывести их из строя, при этом обстрелы мирного города ведутся, в том числе, с применением запрещённых кассетных снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241120/gorlovka-1984789638.html
https://ria.ru/20241118/voditel-1984446664.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке

Пушилин: в Горловке у более чем 63 тысяч человек нет света

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Сложная гуманитарная ситуация наблюдается в Горловке из-за обстрелов украинскими войсками объектов критической инфраструктуры, почти 900 жилых домов остаются без тепла, более 63 тысяч человек - без света, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Гуманитарная ситуация в Горловке остаётся сложной. С 13 ноября враг начал наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры города. Из-за ежедневных обстрелов без света продолжают оставаться более 63 тысяч горожан", - написал Пушилин.
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Вчера, 12:10
По его словам, 42 котельных остановлены в городе из-за отсутствия электричества и воды, без тепла - 888 жилых домов. Пушилин отметил, что зачастую не удаётся даже запустить восстановленные трансформаторы и котельные - ВСУ сразу пытаются вывести их из строя, при этом обстрелы мирного города ведутся, в том числе, с применением запрещённых кассетных снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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