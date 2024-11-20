https://ria.ru/20241120/pushilin-1984834761.html
Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке
Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке - РИА Новости, 20.11.2024
Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке
Сложная гуманитарная ситуация наблюдается в Горловке из-за обстрелов украинскими войсками объектов критической инфраструктуры, почти 900 жилых домов остаются... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:43
2024-11-20T14:43
2024-11-20T14:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg
ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Сложная гуманитарная ситуация наблюдается в Горловке из-за обстрелов украинскими войсками объектов критической инфраструктуры, почти 900 жилых домов остаются без тепла, более 63 тысяч человек - без света, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Гуманитарная ситуация в Горловке остаётся сложной. С 13 ноября враг начал наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры города. Из-за ежедневных обстрелов без света продолжают оставаться более 63 тысяч горожан", - написал Пушилин. По его словам, 42 котельных остановлены в городе из-за отсутствия электричества и воды, без тепла - 888 жилых домов. Пушилин отметил, что зачастую не удаётся даже запустить восстановленные трансформаторы и котельные - ВСУ сразу пытаются вывести их из строя, при этом обстрелы мирного города ведутся, в том числе, с применением запрещённых кассетных снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241120/gorlovka-1984789638.html
https://ria.ru/20241118/voditel-1984446664.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_77d73e7796a86d9e5b2f3de8a2fe18c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке
Пушилин: в Горловке у более чем 63 тысяч человек нет света