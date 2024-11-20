https://ria.ru/20241120/pushilin-1984834761.html

Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке

Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке - РИА Новости, 20.11.2024

Пушилин заявил о сложной гуманитарной ситуации в Горловке

Сложная гуманитарная ситуация наблюдается в Горловке из-за обстрелов украинскими войсками объектов критической инфраструктуры, почти 900 жилых домов остаются... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:43

2024-11-20T14:43

2024-11-20T14:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Сложная гуманитарная ситуация наблюдается в Горловке из-за обстрелов украинскими войсками объектов критической инфраструктуры, почти 900 жилых домов остаются без тепла, более 63 тысяч человек - без света, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Гуманитарная ситуация в Горловке остаётся сложной. С 13 ноября враг начал наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры города. Из-за ежедневных обстрелов без света продолжают оставаться более 63 тысяч горожан", - написал Пушилин. По его словам, 42 котельных остановлены в городе из-за отсутствия электричества и воды, без тепла - 888 жилых домов. Пушилин отметил, что зачастую не удаётся даже запустить восстановленные трансформаторы и котельные - ВСУ сразу пытаются вывести их из строя, при этом обстрелы мирного города ведутся, в том числе, с применением запрещённых кассетных снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241120/gorlovka-1984789638.html

https://ria.ru/20241118/voditel-1984446664.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол, происшествия