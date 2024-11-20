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В Ярославской области открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта

В Ярославской области открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта - РИА Новости, 20.11.2024

В Ярославской области открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта

Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открылись в Некоузском районе Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:33

2024-11-20T15:33

2024-11-20T15:33

ярославская область

общество

некоузский район

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открылись в Некоузском районе Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев. "Два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в селах Воскресенское и Марьино Некоузского района. Оба медицинских пункта обслуживают более 800 жителей близлежащих сел и деревень", - сообщил Евраев в своем Telegram-канале. Он отметил, что строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов стало возможным благодаря реализации правительством региона программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели, по словам Евраева, было выделено 13 миллионов рублей. "Всего в этом году по нацпроекту "Здравоохранение" планируем ввести в эксплуатацию 13 модульных здравпунктов. В следующем (2025 - ред.) году эта работа будет продолжена – запланировали строительство еще 11 таких ФАПов", - подчеркнул глава региона. По данным министра здравоохранения Ярославской области Сергея Луганского, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, медпункты подключены к интернету, в них осуществляется выписка рецептов и больничных листов. Фельдшерско-акушерские пункты оборудованы медицинской техникой для оказания первичной помощи, отметил Луганский. Глава минздрава региона сообщил, что пункт в Воскресенском построен взамен старого, который располагался в ветхом здании, отапливаемом углем. Теперь медпункт находится в центре села, в непосредственной близости от других социально значимых объектов. Медицинскую помощь в нем получают 455 жителей, среди которых 72 ребенка. А в Марьино в комфортных условиях медпомощь теперь получают 372 жителя 22 деревень, добавил Луганский.

https://ria.ru/20241119/demontazh-1984702904.html

https://ria.ru/20241115/byudzhet--1984068448.html

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общество, некоузский район, ярославская область, михаил евраев