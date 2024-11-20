https://ria.ru/20241120/programmy-1984729485.html

В России создали ПО, которое заменит продукты ушедшей ABBYY

В России создали ПО, которое заменит продукты ушедшей ABBYY - РИА Новости, 20.11.2024

В России создали ПО, которое заменит продукты ушедшей ABBYY

Российская компания Smart Engines создала программное обеспечение (ПО) для автоматизации документооборота, которое заменит продукты ушедшей ABBYY - оно... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T03:34

2024-11-20T03:34

2024-11-20T03:34

россия

белоруссия

кипр

экономика

технологии

давид ян

abbyy

"аврора"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982600446_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_2dc89f4b9ea140c4197105dca580fc2a.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российская компания Smart Engines создала программное обеспечение (ПО) для автоматизации документооборота, которое заменит продукты ушедшей ABBYY - оно поддерживает все виды текстовых документов, а также распознает изображение любого качества, эту технологию можно использовать в браузере, рассказали РИА Новости в компании. "Специалисты российской компании Smart Engines представили ПО для автоматизации документооборота. Оно позволит заменить решения ушедшей из России фирмы ABBYY. Среди преимуществ отечественной разработки - поддержка всех видов текстовых документов от служебных записок до договоров вне зависимости от шрифта, распознавание изображений любого качества и небольшой вес базовой сборки в 2,7 мб, благодаря чему технологию можно использовать даже в браузере", - сказали в компании. Софт может мгновенно распознавать как рукописный, так и печатный тексты, надписи и пометки - в этом помогает искусственный интеллект. Скорость распознавания достигает 1800 страниц в минуту или 30 страниц в секунду. Такая технология подходит для работы с первичными, налоговыми, нотариальными, юридическими, страховыми и прочими документами, организации электронных архивов и документооборота. Это ПО можно интегрировать в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения, оно работает без подключения к сети, сторонним сервисам и внешним ресурсам. Кроме этого, система поддерживает интеграцию в 1С и другие бухгалтерские и ERP системы, совместима с ОС "Аврора", микропроцессорами архитектуры "Эльбрус" и другими отечественными решениями. "После ухода некоторых ИТ-компаний с российского рынка и отзыва лицензий на их продукцию бизнес столкнулся с нехваткой эффективных решений в сфере распознавания текстов. Мы создали технологию, которая позволяет решать эту задачу на качественно новом уровне, обеспечивая бизнесу быстрый, надежный и безопасный инструмент для ежедневной работы с документами. Продукт полностью отечественный, что особенно важно для укрепления технологического суверенитета России", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. ABBYY - международная компания, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текстов, автоматизации бизнес-процессов и извлечения данных. Была основана студентом МФТИ Давидом Яном в 1989 году. В 2022 году компания ушла с российского рынка и прекратила продажи продуктов и услуг на территории РФ и Белоруссии. Основная часть сотрудников, работавших в России, переехала на Кипр, в Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20241109/zarplaty-1982778996.html

https://ria.ru/20241023/it-1979503110.html

россия

белоруссия

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, кипр, экономика, технологии, давид ян, abbyy, "аврора", московский физико-технический институт