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США выделяют новый пакет военной помощи Украине
США выделяют новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 20.11.2024
США выделяют новый пакет военной помощи Украине
США выделяют Украине новый транш военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, говорится в обнародованном в среду заявлении Пентагона. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:25
2024-11-20T17:25
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США выделяют Украине новый транш военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, говорится в обнародованном в среду заявлении Пентагона.В новый пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, миномётные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.Поставка станет уже семидесятым по счету траншем военной помощи Украине, выделенным администрацией президента США Джо Байдена с августа 2021 года. В Пентагоне подчеркнули, что цель новых поставок – удовлетворить наиболее срочные потребности Украины в сфере безопасности и обороны.При этом США намерены продолжать сотрудничество с союзниками в рамках контактной группы по обеспечению оборонных нужд Украины, отметили в ведомстве.
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в мире, украина, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Джо Байден, Министерство обороны США
США выделяют новый пакет военной помощи Украине
США выделяют новый пакет помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США выделяют Украине новый транш военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, говорится в обнародованном в среду заявлении Пентагона.
В новый пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, миномётные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.
Поставка станет уже семидесятым по счету траншем военной помощи Украине, выделенным администрацией президента США Джо Байдена
с августа 2021 года. В Пентагоне подчеркнули, что цель новых поставок – удовлетворить наиболее срочные потребности Украины в сфере безопасности и обороны.
При этом США намерены продолжать сотрудничество с союзниками в рамках контактной группы по обеспечению оборонных нужд Украины, отметили в ведомстве.