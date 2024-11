https://ria.ru/20241120/polunin-1984369489.html

Биография Сергея Полунина

20 ноября 1989 года

Артист балета Сергей Владимирович Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне (Украинская ССР). В детстве занимался гимнастикой, посещал танцевальный кружок. Преподаватели отмечали неординарные способности ребенка – невероятную пластичность и идеальный слух.В 1998 году Сергей Полунин поступил в Киевское хореографическое училище (ныне Киевский государственный профессиональный хореографический колледж). В 2003 году при поддержке Фонда Рудольфа Нуреева переехал в Лондон (Великобритания) и продолжил обучение в Школе Королевского балета.В 2007 году, в возрасте 17 лет, был принят в труппу лондонского Королевского балета, где два года спустя стал самым молодым премьером за всю ее историю. В Королевском балете исполнил партии Щелкунчика-принца в "Щелкунчике" и принца Дезире в "Спящей красавице" Петра Чайковского; графа Альберта в "Жизели" Адольфа Адана; Принца в "Золушке" и Волка в "Петя и волк" Сергея Прокофьева; Солора в "Баядерке" Людвига Минкуса в постановке Наталии Макаровой; кавалера де Грие в постановке Кеннета Макмиллана "Манон" на музыку Жюля Массне; Армана в балете "Маргарита и Арман" на музыку Ференца Листа и Аминты в балете "Сильвия" на музыку Лео Делиба в постановках Фредерика Аштона; главную мужскую партию в балете "Рапсодия" на музыку "Рапсодия на тему Паганини" Сергея Рахманинова в постановке Фредерика Аштона.В 2011 году в Королевском балете хореографом Кристофером Уилдоном был поставлен многоактный сюжетный балет со специально написанной для него Джоби Талботом музыкой "Алиса в Стране чудес", в котором Сергей Полунин исполнил главную партию Червонного валета.В 2012 году перешел в Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, сразу же в качестве премьера. С 2014 года являлся приглашенным солистом столичного театра.На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Полунин танцевал партии Франца в балете "Коппелия" в постановке Ролана Пети на музыку Лео Делиба, Базиля в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского в редакции Алексея Чичинадзе, графа Альберта в "Жизели", принца Зигфрида в "Лебедином озере" Петра Чайковского в постановке Владимира Бурмейстера, Рудольфа в балете "Майерлинг" Кеннета Макмиллана на музыку произведений Ференца Листа, а также уже исполненные ранее партии в "Баядерке" и балетах Фредерика Аштона "Рапсодия" и "Маргарита и Арман". В 2015 году исполнил мужскую партию в балете американского классика Джерома Роббинса на музыку Фридерика Шопена "Другие танцы", впервые поставленном в России. С 2012 года Полунин являлся приглашенным солистом в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Параллельно в сезоне 2012/13 года был приглашенным солистом в Королевском балете.На сцене новосибирского театра танцевал Люсьена в гран-па из балета "Пахита" в постановке Игоря Зеленского и Яны Серебряковой, Спартака в одноименном балете Арама Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича, Али в балете "Корсар" Адольфа Адана в хореографии Мариуса Петипа и Петра Гусева в редакции Вячеслава Хомякова и Игоря Зеленского, Солора в "Баядерке", графа Альберта в "Жизели", Базиля в "Дон Кихоте". В 2013 и 2015 годах в качестве приглашенного солиста танцевал на сцене Большого театра главную мужскую партию в балете "Жизель".С 2016 года являлся приглашенным солистом Баварской государственной оперы (Мюнхен, Германия), на сцене которой воплотил образы графа Альберта из "Жизели", Солора из "Баядерки", Франца из "Коппелии", Спартака из одноименной постановки Григоровича. Кроме того, в репертуар артиста добавились партии Красса из балета "Спартак" в постановке Григоровича, Петруччо из "Укрощения строптивой" Джона Крэнко на музыку Доменико Скарлатти в аранжировке Курта-Хайнца Штольце и Жана де Бриена из "Раймонды" Александра Глазунова в хореографии Мариуса Петипа в редакции Рэя Барры. В 2018 году Сергей Полунин основал продакшен-компанию Polunin Ink, благодаря которой был создан ряд уникальных постановок с участием самого Полунина и талантливых артистов со всего мира. Вниманию зрителей были представлены такие балеты, как "Распутин", "Красная Шапочка", "Данте", "Преступление и наказание", "Мастер и Маргарита", Sacré, Romeo & Juliet, Satori, Fraudulent Smile, Paradox, Bolero.В августе 2019 года на сцене античного амфитеатра "Арена ди Верона" (Верона, Италия) состоялась мировая премьера новой версии балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в хореографии Йохана Кобборга. В постановке были задействованы звезды мирового балета, в том числе Сергей Полунин, который исполнил главную мужскую партию. ёС августа 2019 года по август 2024 года занимал должность исполняющего обязанности ректора Севастопольской государственной академии хореографии. В настоящее время является советником руководителя академии. Для того, чтобы заниматься педагогической деятельностью, Полунин окончил Херсонский государственный университет.С 2020 года Полунин является директором Севастопольского государственного театра оперы и балета, у которого пока отсутствует здание и труппа, а администрация нового театра размещается в Москве. Помимо работы на театральной сцене, Сергей Полунин проявил себя как актер. Первым опытом работы перед камерой стало его появление в музыкальном клипе ирландского музыканта Hozier на композицию Take Me to Church в 2015 году. Срежиссированное Дэвидом Лашапелем видео за короткий период набрало в Интернете свыше 20 миллионов просмотров. В 2016 году Полунин снялся в документальном проекте "Танцовщик", в котором режиссер Стивен Кэнтор рассказал его биографию.В 2017 году артист дебютировал в художественном кино – его пригласили на съемочную площадку картины Кеннета Браны "Убийство в "Восточном экспрессе". Далее последовали картины "Красный воробей" Фрэнсиса Лоуренса (2018), "Нуреев. Белый ворон" Рэйфа Файнса (2018), "Щелкунчик и четыре королевства" Лассе Халльстрема и Джо Джонстона (2018), "Обыкновенная страсть" Даниэль Арбид (2020) и др. Сергей Полунин основал "Благотворительный фонд Сергея Полунина", занимающийся поддержкой молодых и профессиональных артистов балета и созданием собственных постановок с их участием.За свою профессиональную деятельность танцовщик получил ряд наград – Золотую медаль Международного конкурса артистов балета имени Сержа Лифаря (2006), Национальную премию британского сообщества критиков (2010, 2011) и др. В 2012 году Полунин стал победителем конкурса молодых исполнителей "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "лучший танцовщик".В 2023 году Сергей Полунин стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2022 год. Сергей Полунин женат на чемпионке Олимпийских игр в Сочи в командном турнире фигуристов Елене Ильиных. У пары трое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

