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РИА Новости
Культура

Мировая премьера балета с участием Серея Полунина с успехом прошла в Вероне

12:20 27.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновТанцовщик Сергей Полунин репетирует на сцене Большого театра
Танцовщик Сергей Полунин репетирует на сцене Большого театра
© РИА Новости / Максим Блинов
РИМ, 27 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьерный показ новой версии балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", заглавные роли в котором исполнили знаменитый российский танцовщик Сергей Полунин и румынская балерина Алина Кожокару, с огромным успехом прошел в понедельник на сцене всемирно известного античного амфитеатра "Арена ди Верона".
Как сообщил РИА Новости вице-президент благотворительного фонда Сергея Полунина, его PR-директор Андрей Митьков, на вечернем спектакле в Вероне присутствовали более десяти тысяч зрителей, причем не только из Италии, а из России, Великобритании, США, Франции, Японии и других стран. Среди них было много известных лиц, в частности, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, мэр Вероны Федерико Збоарина, знаменитая итальянская фигуристка Каролина Костнер.
Идея осуществления этого крупного культурного проекта принадлежит Полунину, который пригласил для участия в новой постановке многих своих друзей, звезд мирового балета. Постановщиком спектакля стал датский хореограф Йохан Кобборг, в роли сценографа выступил Дэвид Умемото из Канады. Партию Тибальта станцевал американец Николас Гайфуллин, роль Меркуцио исполнил итальянец Валентино Дзуккетти. Труппа, занятая в спектакле, интернациональна, в нее также вошли артисты из Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Сербии и ЮАР.
"С Йоханом Кобборгом мы дружим уже лет десять, и я всегда мечтал поработать с ним, как с постановщиком. В классическом балете он для меня - гений, и я хотел помочь Йохану раскрыть его талант по-новому. Хотел, чтобы он поставил классический балет, но в новом формате, в новом видении - классический балет будущего", - рассказал в преддверии премьеры Полунин.
По словам артиста, для первой совместной работы был выбран балет "Ромео и Джульетта", именно потому, что он сочетает в себе классический сюжет, классическую музыку и классический балет. Это сотрудничество будет продолжено, и в будущем Полунин и Кобборг намерены "создавать нечто совершенно новое". Свою главную задачу российский танцовщик видит в том, чтобы показать зрителю, в каком направлении должно сегодня развиваться балетное искусство.
"Сергей Полунин очень доволен тем, как прошел и был принят вчерашний спектакль. Он хочет показывать его как раз на таких крупных, исторических и открытых площадках, как "Арена ди Верона". Не исключено, что "Ромео и Джульетту" вскоре увидят на различных музыкальных фестивалях", - сказал Митьков.
По его словам, второй показ нового балета пока еще не запланирован.
Артист балета Сергей Полунин во время публичного интервью
10 августа, 11:45Культура
Сергей Полунин назначен и. о. ректора Севастопольской академии хореографии
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КультураБалетНовости культурыСергей Прокофьев
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