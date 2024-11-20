https://ria.ru/20241120/polsha-1984774847.html

Глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране

Глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране - РИА Новости, 20.11.2024

Глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции TOK FM безосновательно обвинил Россию в диверсионной деятельности и пригрозил высылкой... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:21

2024-11-20T11:21

2024-11-20T12:20

в мире

радослав сикорский

мария захарова

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ВАРШАВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции TOK FM безосновательно обвинил Россию в диверсионной деятельности и пригрозил высылкой дипломатов. "Послание ясно: если это будет продолжаться, то дипломатическое представительство Российской Федерации будет сокращено", — сказал чиновник.Он пояснил, что под диверсионной деятельностью подразумевает вербовку людей в соцсетях, фотографирование уязвимых объектов за деньги, после чего следуют поджоги или попытки поджогов.Сикорский не привел никакого подтверждения своим словам."Не для всех этих инцидентов у нас есть доказательства, которые могли бы быть приняты в суде, но информация у нас есть", — добавил он.В конце октября Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Трех работающих там дипломатов признали "нежелательными лицами". Учреждение должно закрыться до 30 ноября.По словам главы МИД, это решение якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве. Накануне Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся генконсульства в Гданьске и Кракове.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст Варшаве болезненный ответ.

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https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984297421.html

https://ria.ru/20241118/polsha-1984404201.html

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в мире, радослав сикорский, мария захарова