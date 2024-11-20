https://ria.ru/20241120/poezd-1984737997.html

В ФПК сравнили уровни популярности чая и кофе в поездах

В ФПК сравнили уровни популярности чая и кофе в поездах - РИА Новости, 20.11.2024

В ФПК сравнили уровни популярности чая и кофе в поездах

Кофе по-прежнему популярнее чая в российских поездах и в ближайшей перспективе данная тенденция может сохраниться, высказал мнение в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T07:52

2024-11-20T07:52

2024-11-20T07:52

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кофе по-прежнему популярнее чая в российских поездах и в ближайшей перспективе данная тенденция может сохраниться, высказал мнение в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Кофе в российских поездах впервые обошел чай по популярности, сообщил глава компании агентству летом 2023 года. "За 10 месяцев 2024 года наши пассажиры выпили более 7 миллионов чашек кофе и чуть более 6 миллионов стаканов чая. В чем секрет такой популярности? В этом году мы провели большую работу по оснащению вагонов кофемашинами. Думаю, в ближайшей перспективе данная тенденция сохранится", - считает Пястолов. Вместе с тем, продолжил он, с начала 2024 года в поездах началась продажа брендированного чая от партнера – футбольного клуба "Локомотив". "Так что, вполне возможно, чай снова вернет себе лидерство в наших поездах – по крайней мере, у болельщиков", - добавил Пястолов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241109/kofe-1982796560.html

https://ria.ru/20241108/sladosti-1982572646.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд