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В ФПК сравнили уровни популярности чая и кофе в поездах - РИА Новости, 20.11.2024
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07:52 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/poezd-1984737997.html
В ФПК сравнили уровни популярности чая и кофе в поездах
В ФПК сравнили уровни популярности чая и кофе в поездах - РИА Новости, 20.11.2024
В ФПК сравнили уровни популярности чая и кофе в поездах
Кофе по-прежнему популярнее чая в российских поездах и в ближайшей перспективе данная тенденция может сохраниться, высказал мнение в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:52
2024-11-20T07:52
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кофе по-прежнему популярнее чая в российских поездах и в ближайшей перспективе данная тенденция может сохраниться, высказал мнение в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Кофе в российских поездах впервые обошел чай по популярности, сообщил глава компании агентству летом 2023 года. "За 10 месяцев 2024 года наши пассажиры выпили более 7 миллионов чашек кофе и чуть более 6 миллионов стаканов чая. В чем секрет такой популярности? В этом году мы провели большую работу по оснащению вагонов кофемашинами. Думаю, в ближайшей перспективе данная тенденция сохранится", - считает Пястолов. Вместе с тем, продолжил он, с начала 2024 года в поездах началась продажа брендированного чая от партнера – футбольного клуба "Локомотив". "Так что, вполне возможно, чай снова вернет себе лидерство в наших поездах – по крайней мере, у болельщиков", - добавил Пястолов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20241109/kofe-1982796560.html
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В ФПК сравнили уровни популярности чая и кофе в поездах

ФПК: чай пока не может обогнать в поездах закрепившийся в лидерах кофе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСтаканы в вагоне поезда
Стаканы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Стаканы в вагоне поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кофе по-прежнему популярнее чая в российских поездах и в ближайшей перспективе данная тенденция может сохраниться, высказал мнение в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Кофе в российских поездах впервые обошел чай по популярности, сообщил глава компании агентству летом 2023 года.
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"За 10 месяцев 2024 года наши пассажиры выпили более 7 миллионов чашек кофе и чуть более 6 миллионов стаканов чая. В чем секрет такой популярности? В этом году мы провели большую работу по оснащению вагонов кофемашинами. Думаю, в ближайшей перспективе данная тенденция сохранится", - считает Пястолов.
Вместе с тем, продолжил он, с начала 2024 года в поездах началась продажа брендированного чая от партнера – футбольного клуба "Локомотив".
"Так что, вполне возможно, чай снова вернет себе лидерство в наших поездах – по крайней мере, у болельщиков", - добавил Пястолов.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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