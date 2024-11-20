https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html

Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области

Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024

Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области

Украинский военнослужащий рассказал, как подразделения ВСУ бьют по своим же боеприпасами с дронов, чтобы меньше военных были захвачены в плен российскими... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:33

2024-11-20T10:33

2024-11-20T10:33

в мире

ровно

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий рассказал, как подразделения ВСУ бьют по своим же боеприпасами с дронов, чтобы меньше военных были захвачены в плен российскими войсками под Курском. "Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек. Приехали. Сначала нас развозили на гражданских машинах, потом на какой-то посадке посадили на "Казак" и вывезли на "Казаке". Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны", - сказал на видео Минобороны РФ пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Рафалюк. Кроме того, он рассказал, что на полигоне в Ровно их обучали списанные по здоровью военные украинской армии, которым запрещалось брать в руки оружие. "Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки", - добавил Рафалюк.

https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html

ровно

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ровно, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)