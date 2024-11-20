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Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
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10:33 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html
Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области
Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области
Украинский военнослужащий рассказал, как подразделения ВСУ бьют по своим же боеприпасами с дронов, чтобы меньше военных были захвачены в плен российскими... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:33
2024-11-20T10:33
в мире
ровно
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий рассказал, как подразделения ВСУ бьют по своим же боеприпасами с дронов, чтобы меньше военных были захвачены в плен российскими войсками под Курском. "Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек. Приехали. Сначала нас развозили на гражданских машинах, потом на какой-то посадке посадили на "Казак" и вывезли на "Казаке". Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны", - сказал на видео Минобороны РФ пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Рафалюк. Кроме того, он рассказал, что на полигоне в Ровно их обучали списанные по здоровью военные украинской армии, которым запрещалось брать в руки оружие. "Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки", - добавил Рафалюк.
https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
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60
в мире, ровно, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Ровно, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области

Пленный: ВСУ бьет по своим, чтобы меньше солдат были захвачены в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий рассказал, как подразделения ВСУ бьют по своим же боеприпасами с дронов, чтобы меньше военных были захвачены в плен российскими войсками под Курском.
"Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек. Приехали. Сначала нас развозили на гражданских машинах, потом на какой-то посадке посадили на "Казак" и вывезли на "Казаке". Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны", - сказал на видео Минобороны РФ пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Рафалюк.
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Кроме того, он рассказал, что на полигоне в Ровно их обучали списанные по здоровью военные украинской армии, которым запрещалось брать в руки оружие.
"Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки", - добавил Рафалюк.
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В миреРовноВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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