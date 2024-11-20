Пленный рассказал, как ВСУ бьют по своим же в Курской области
Пленный: ВСУ бьет по своим, чтобы меньше солдат были захвачены в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий рассказал, как подразделения ВСУ бьют по своим же боеприпасами с дронов, чтобы меньше военных были захвачены в плен российскими войсками под Курском.
"Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек. Приехали. Сначала нас развозили на гражданских машинах, потом на какой-то посадке посадили на "Казак" и вывезли на "Казаке". Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны", - сказал на видео Минобороны РФ пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Рафалюк.
Артиллерия "Ахмата" усилила работу по ВСУ в Курской области
19 ноября, 14:41
Кроме того, он рассказал, что на полигоне в Ровно их обучали списанные по здоровью военные украинской армии, которым запрещалось брать в руки оружие.
"Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки", - добавил Рафалюк.
Украинский пленный рассказал о поставленной задаче в Курской области
22 августа, 16:14