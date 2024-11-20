https://ria.ru/20241120/peterburg-1984789759.html

В Петербурге раскрыли аферу с выплатами работодателем лжеконтрактникам

В Петербурге раскрыли аферу с выплатами работодателем лжеконтрактникам - РИА Новости, 20.11.2024

В Петербурге раскрыли аферу с выплатами работодателем лжеконтрактникам

Полиция Санкт-Петербурга пресекла мошенническую схему получения стимулирующих выплат работниками городской теплоэнергетической компании, якобы уходившими... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:11

2024-11-20T12:11

2024-11-20T12:11

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга пресекла мошенническую схему получения стимулирующих выплат работниками городской теплоэнергетической компании, якобы уходившими служить по контракту в зону спецоперации, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Суть противоправной деятельности сводилась к тому, что в штат компании трудоустраивались работники, которые практически сразу выражали свое желание заключить контракт на прохождение военной службы с дальнейшим участием в СВО. В качестве подтверждения своих намерений нанятые работники предоставляли... выписки из приказов о заключении контрактов с Минобороны, которые в действительности оказывались липовыми", – рассказали в ГУМВД. На основании этих "документов" злоумышленники подписывали заявления о приостановлении трудового контракта с работодателем, получая от него денежные выплаты в рамках стимулирующей кампании, уточняют в полиции. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, в квартирах предполагаемых фигурантов проведены обыски. Устанавливаются ущерб, который нанесли компании выплаты лжеконтрактникам, а также организаторы мошеннической схемы, заключают в региональном главке МВД.

https://ria.ru/20241113/moskva-1983452762.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)