https://ria.ru/20241120/peskov-1984788169.html

В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры

В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.11.2024

В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры

Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, сообщил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:06

2024-11-20T12:06

2024-11-20T12:06

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Верховным главнокомандующим давно даны поручения, и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и (Крымского - ред.) моста", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241120/kreml-1984787440.html

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россия, дмитрий песков, безопасность