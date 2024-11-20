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В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.11.2024
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12:06 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/peskov-1984788169.html
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.11.2024
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры
Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, сообщил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:06
2024-11-20T12:06
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Верховным главнокомандующим давно даны поручения, и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и (Крымского - ред.) моста", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241120/kreml-1984787440.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности критической инфраструктуры

Песков: принимаются меры для обеспечения безопасности критической инфраструктуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры России, в том числе и Крымского моста, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Верховным главнокомандующим давно даны поручения, и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и (Крымского - ред.) моста", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставках Киеву противопехотных мин
Вчера, 12:04
 
РоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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