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Пентагон сообщил о боеготовности сил стратегического сдерживания США - РИА Новости, 20.11.2024
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23:25 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/pentagon-1984919646.html
Пентагон сообщил о боеготовности сил стратегического сдерживания США
Пентагон сообщил о боеготовности сил стратегического сдерживания США - РИА Новости, 20.11.2024
Пентагон сообщил о боеготовности сил стратегического сдерживания США
Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боеготовности, заявил в среду представитель стратегического командования американского минобороны,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T23:25
2024-11-20T23:25
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боеготовности, заявил в среду представитель стратегического командования американского минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен. "Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов... командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы", - сообщил он на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. По его словам, ядерные силы также готовы к передаче власти в США в связи с приходом на пост президента победившего на выборах Дональда Трампа. "С этой точки зрения, стратегическое командование остается готовым работать с нашими новыми лидерами и теми, кто будет назначен в министерство обороны, чтобы иметь гражданский контроль над армией", - добавил Бьюкенен.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Министерство обороны США

Пентагон сообщил о боеготовности сил стратегического сдерживания США

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боеготовности, заявил в среду представитель стратегического командования американского минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен.
"Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов... командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы", - сообщил он на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
По его словам, ядерные силы также готовы к передаче власти в США в связи с приходом на пост президента победившего на выборах Дональда Трампа.
"С этой точки зрения, стратегическое командование остается готовым работать с нашими новыми лидерами и теми, кто будет назначен в министерство обороны, чтобы иметь гражданский контроль над армией", - добавил Бьюкенен.
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