https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html
В Пентагоне призвали США вести диалог с Россией, Китаем и КНДР
В Пентагоне призвали США вести диалог с Россией, Китаем и КНДР - РИА Новости, 20.11.2024
В Пентагоне призвали США вести диалог с Россией, Китаем и КНДР
Правительство США должно вести диалог с Россией, Китаем и КНДР с целью предотвращения угрозы ядерной войны, заявил в четверг представитель Стратегического... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:27
2024-11-20T22:27
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Правительство США должно вести диалог с Россией, Китаем и КНДР с целью предотвращения угрозы ядерной войны, заявил в четверг представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен."Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться", - сообщил он на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне на вопрос о необходимом подходе США в отношении России, Китая и КНДР в рамках стратегического сдерживания.Бьюкенен добавил, что американские власти должны вести диалог с другими странами с целью предотвращения ядерной войны."Никто не хочет ядерной войны, верно?" - задался он риторическим вопросом.
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в мире, сша, россия, китай, министерство обороны сша, кндр (северная корея)
В мире, США, Россия, Китай, Министерство обороны США, КНДР (Северная Корея)
В Пентагоне призвали США вести диалог с Россией, Китаем и КНДР
Пентагон: США нужно вести диалог с Россией с целью предотвращения ядерной угрозы
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Правительство США должно вести диалог с Россией, Китаем и КНДР с целью предотвращения угрозы ядерной войны, заявил в четверг представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен.
"Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться", - сообщил он на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне на вопрос о необходимом подходе США в отношении России, Китая и КНДР в рамках стратегического сдерживания.
Бьюкенен добавил, что американские власти должны вести диалог с другими странами с целью предотвращения ядерной войны.
"Никто не хочет ядерной войны, верно?" - задался он риторическим вопросом.