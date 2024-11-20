https://ria.ru/20241120/pekin-1984878523.html

В Пекине открылась выставка о культуре русской кухни

В Пекине открылась выставка о культуре русской кухни - РИА Новости, 20.11.2024

В Пекине открылась выставка о культуре русской кухни

Выставка "Русское застолье - традиционная еда, напитки и искусство сервировки" Музеев Московского Кремля открылась в Национальном музее Китая в Пекине, передает РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:18

2024-11-20T17:18

2024-11-20T17:18

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ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Выставка "Русское застолье - традиционная еда, напитки и искусство сервировки" Музеев Московского Кремля открылась в Национальном музее Китая в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. В среду в Национальном музее Китая в китайской столице состоялась церемония открытия выставки "Русское застолье - традиционная еда, напитки и искусство сервировки". В экспозицию выставки вошли 138 предметов, среди которых кухонные инструменты, картины, изделия из серебра и фарфора, предметы одежды, демонстрирующие богатую историю русской кухни и русское искусство сервировки. "Мы надеемся, что посредством выставки, посвященной различной кухонной утвари, кулинарным традициям и связанного с ними культурного содержания, сможем углубить понимание образа жизни, взглядов, исторического развития и социальных обычаев друг друга, а также построить мост, соединяющий сердца народов", - заявил, выступая на церемонии открытия выставки, директор Национального музея Китая Гао Чжэн. Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, выступая с речью, выразила надежду на то, что выставка позволит жителям Китая лучше познакомиться с русской историей и русскими традициями. Выставка приурочена к Годам культуры России и Китая. Она откроется для посетителей 21 ноября и продлится до 16 марта 2025 года. В начале января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годов культуры России и Китая. Это было сделано "в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры", свидетельствует распоряжение на официальном портале правовой информации.

https://ria.ru/20240912/kitay-1972320010.html

https://ria.ru/20241011/kitay-1977554230.html

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китай, россия, владимир путин, пекин, в мире