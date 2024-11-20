https://ria.ru/20241120/passazhir-1984884867.html

Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира

Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира - РИА Новости, 20.11.2024

Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:46

2024-11-20T17:46

2024-11-20T17:47

происшествия

екатеринбург

чита

улан-удэ

уральские авиалинии

республика бурятия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. По данным авиакомпании, инцидент случился утром в среду. Мужчина нецензурно выражался и мешал работе экипажа, угрожал старшему бортпроводнику и ее семье. "Он также начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, и с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. Командир воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ", – рассказала собеседница агентства. Дебошира забрал наряд полиции, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html

екатеринбург

чита

улан-удэ

республика бурятия

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происшествия, екатеринбург, чита, улан-удэ, уральские авиалинии, республика бурятия