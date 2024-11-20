https://ria.ru/20241120/passazhir-1984884867.html
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира - РИА Новости, 20.11.2024
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:46
2024-11-20T17:46
2024-11-20T17:47
происшествия
екатеринбург
чита
улан-удэ
уральские авиалинии
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_80a9c1d7ab1182b6514a3e196f4a7c8d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. По данным авиакомпании, инцидент случился утром в среду. Мужчина нецензурно выражался и мешал работе экипажа, угрожал старшему бортпроводнику и ее семье. "Он также начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, и с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. Командир воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ", – рассказала собеседница агентства. Дебошира забрал наряд полиции, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html
екатеринбург
чита
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c3bd332b5030b051c07ec25fa45e4a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, чита, улан-удэ, уральские авиалинии, республика бурятия
Происшествия, Екатеринбург, Чита, Улан-Удэ, Уральские авиалинии, Республика Бурятия
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Улан-Удэ из-за буйного пассажира
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
По данным авиакомпании, инцидент случился утром в среду. Мужчина нецензурно выражался и мешал работе экипажа, угрожал старшему бортпроводнику и ее семье.
"Он также начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, и с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. Командир воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ", – рассказала собеседница агентства.
Дебошира забрал наряд полиции, добавили в пресс-службе.