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Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира - РИА Новости, 20.11.2024
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17:46 20.11.2024 (обновлено: 17:47 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/passazhir-1984884867.html
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира - РИА Новости, 20.11.2024
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:46
2024-11-20T17:47
происшествия
екатеринбург
чита
улан-удэ
уральские авиалинии
республика бурятия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. По данным авиакомпании, инцидент случился утром в среду. Мужчина нецензурно выражался и мешал работе экипажа, угрожал старшему бортпроводнику и ее семье. "Он также начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, и с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. Командир воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ", – рассказала собеседница агентства. Дебошира забрал наряд полиции, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html
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улан-удэ
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происшествия, екатеринбург, чита, улан-удэ, уральские авиалинии, республика бурятия
Происшествия, Екатеринбург, Чита, Улан-Удэ, Уральские авиалинии, Республика Бурятия
Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел из-за буйного пассажира

Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Улан-Удэ из-за буйного пассажира

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Ural Airlines
Самолет Ural Airlines - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Ural Airlines. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
По данным авиакомпании, инцидент случился утром в среду. Мужчина нецензурно выражался и мешал работе экипажа, угрожал старшему бортпроводнику и ее семье.
"Он также начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, и с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. Командир воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ", – рассказала собеседница агентства.
Дебошира забрал наряд полиции, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЕкатеринбургЧитаУлан-УдэУральские авиалинииРеспублика Бурятия
 
 
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