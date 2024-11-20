https://ria.ru/20241120/partiya-1984732097.html
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать партию "Гражданская сила"
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать партию "Гражданская сила" - РИА Новости, 20.11.2024
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать партию "Гражданская сила"
Минюст России подал иск в Верховный суд РФ с требованием о ликвидации всероссийской политической партии "Гражданская Сила", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:00
2024-11-20T05:00
2024-11-20T05:00
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минюст России подал иск в Верховный суд РФ с требованием о ликвидации всероссийской политической партии "Гражданская Сила", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступил административный иск Минюста России о ликвидации Общественной организации Всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Иск поступил 19 ноября", - сказал собеседник агентства.Согласно картотеке инстанции, дата судебного заседания не назначена, но административный иск уже передан судье.Как стало известно РИА Новости, партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы на федеральном уровне и практически не участвовала в выборах на местном и региональном уровнях."Гражданская Сила" была создана в марте 2007 года на базе партии "Свободная Россия". Партия относится к право-либеральному крылу, её лидер - Быканин Кирилл Алексеевич
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984622245.html
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гражданская сила, россия, политика
Гражданская сила, Россия, Политика
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать партию "Гражданская сила"
Минюст попросил ВС ликвидировать политическую партию "Гражданская сила"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минюст России подал иск в Верховный суд РФ с требованием о ликвидации всероссийской политической партии "Гражданская Сила", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"В суд поступил административный иск Минюста России о ликвидации Общественной организации Всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Иск поступил 19 ноября", - сказал собеседник агентства.
Согласно картотеке инстанции, дата судебного заседания не назначена, но административный иск уже передан судье.
Как стало известно РИА Новости, партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы на федеральном уровне и практически не участвовала в выборах на местном и региональном уровнях.
"Гражданская Сила" была создана в марте 2007 года на базе партии "Свободная Россия". Партия относится к право-либеральному крылу, её лидер - Быканин Кирилл Алексеевич