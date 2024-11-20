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На Украине поблагодарили Такера Карлсона за правду об СВО - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:44 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/panchenko-1984910169.html
На Украине поблагодарили Такера Карлсона за правду об СВО
На Украине поблагодарили Такера Карлсона за правду об СВО - РИА Новости, 20.11.2024
На Украине поблагодарили Такера Карлсона за правду об СВО
Украинские власти пытаются убедить людей, что Байден принял решение о разрешении ударов вглубь России ракетами ATACMS совместно с Трампом, заявила украинская... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:44
2024-11-20T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
такер карлсон
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинские власти пытаются убедить людей, что Байден принял решение о разрешении ударов вглубь России ракетами ATACMS совместно с Трампом, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.Она поблагодарила Такера Карлсона, который заявил, что этот шаг Вашингтона грозит гибелью самим гражданам США, и обвинил в этом Джо Байдена."Президент - "хромая утка" только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы погибнуть", — написал Карлсон в соцсети Х.По словам Панченко, на фоне чудовищного решения Байдена появляется все больше и больше домыслов."Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?" — написала журналистка.В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. На этой неделе Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS.В Кремле заявили, что такое разрешение означает новый виток напряженности. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241120/ssha-1984898861.html
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в мире, украина, россия, сша, такер карлсон, владимир путин, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
На Украине поблагодарили Такера Карлсона за правду об СВО

Панченко: украинцам пытаются внушить, что Трамп тоже хочет эскалации

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинские власти пытаются убедить людей, что Байден принял решение о разрешении ударов вглубь России ракетами ATACMS совместно с Трампом, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Она поблагодарила Такера Карлсона, который заявил, что этот шаг Вашингтона грозит гибелью самим гражданам США, и обвинил в этом Джо Байдена.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Хромая утка". Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS
Вчера, 18:51
"Президент - "хромая утка" только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы погибнуть", — написал Карлсон в соцсети Х.
По словам Панченко, на фоне чудовищного решения Байдена появляется все больше и больше домыслов.
"Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?" — написала журналистка.
В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. На этой неделе Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS.
В Кремле заявили, что такое разрешение означает новый виток напряженности. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Третья мировая": на Западе пришли в ужас от действий Украины
Вчера, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАТакер КарлсонВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
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